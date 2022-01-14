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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta kar yağışı ve soğuk hava

İHA

Bayburt’ta kar yağışı ve soğuk hava

Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden Bayburt'ta, aralıklı kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar kenti beyaz örtüyle sararken soğuk havada araçların kapılarını donmasına neden oldu.
Bayburt kent merkezi kardan beyaza büründü. Güne karla mücadele çalışmasıyla başlayan Bayburtlular, araçlarının üzeri ve işyerlerinin önünü kardan arındırdı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü kentte araçların kapıları dondu, bazı otomobillerin yakıt depoları dondu, aküler boşaldı.
Kent merkezinde belediye ekiplerince buzlanma oluşan yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle, Bayburt merkeze 36 kilometre mesafedeki Sarıhan köyü yakınlarında aracıyla mahsur kalan bir vatandaşta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinde kurtarıldı. Özel aracıyla Erzincan'dan Bayburt'a gelmekte olan Bahattin Keskin, Sarıhan köyü civarında, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle aracıyla mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbar üzerine olay yerine ulaşan arama ve kurtarma ekibi mahsur kalan vatandaşı kurtararak Bayburt merkezde güvenli noktaya ulaştırdı.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinde yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt’ta önümüzdeki 4 gün daha kar yağışının aralıklı devam edeceği kaydedildi.
Kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
En düşük hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceyi bulduğu Kop Kayak Merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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