Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar, tipi ulaşımı aksatıyor

Bayburt’un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar, tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışı ve tipi, Bayburt Araklı yolu ile Bayburt Erzurum kara yolu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde etkisini artırdı. Sisinde etkili olduğu güzergâhlarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tır sürücüleri kış çilesinin zor olduğunu kaydetti.

Polis ekipleri yüksek rakımlı güzergâhları kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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