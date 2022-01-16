CHP Bayburt İl Başkanı Erel son yolculuğuna uğurlandı

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Kansere yenik düşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayburt İl Başkanı Necip Erel, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Erel için Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Yakutiye Cami İmam Hatibi Enis Aslan tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Cüneyt Epcim, siyasi parti temsilcileri, partililer, Erel'in ailesi ve yakınları katıldı.

Erel'in cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Esentepe Mahallesi'ndeki Yeni Garipler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Seyit Torun, Muharrem Erkek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çelenk gönderdi.

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