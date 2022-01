Başkan Pekmezci, görevdeki bin gününü değerlendirdi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, görevdeki bin gününü değerlendirdiği basın toplantısında belediye tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Oldukça yoğun bir katılımla halka açık olarak Belediye Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Salonu’nda gerçekleşen basın toplantısında konuşan Başkanımız Pekmezci, “Göreve başlarken Bayburt için bir hayalimiz vardı. O hayali gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Bir tarih ve kültür şehri olan Bayburt’a aynı zamanda çağın gereklerine uygun olarak modern kent kimliğini kazandırmak adına yapılması gerekenleri yaparak şehrimizi yarınlara taşımaya gayret ettik. Ve inanıyorum ki, yaptıklarımızı gördüğünüz zaman yapacaklarımızla ilgili konularda ümit var olarak bizleri gerçekten takdir edeceksiniz. Çünkü sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana bizlerden hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen başta ilimizin Valisi Cüneyt Epcim’e, Milletvekilimiz Fetani Battal’a, MHP MYK Üyemiz İdris Aydın’a, MHP İl Başkanımız Bekir Kasap’a, Başkan Yardımcılarımıza, Belediye Meclis Üyelerimize, fedakârca çalışan belediyemizin tüm personeline, birim amirlerinize teşekkür ediyorum. Ayrıca bizden önceki dönemlerde görev yapan belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum. Asıl teşekkür ise gerçek manada buranın sahibi aziz hemşehrilerimize olsun. Çünkü her zaman bizlerin yanında oldular ve bizlere destek verdiler” diye konuştu.

Bayburt’a bin günde neler yapıldığını tek tek anlatan Belediye Başkanı Pekmezci, “Bayburt’umuza bin günde neler yaptık? Hep beraber dinleyelim, sunumun sonunda da değerli fikirlerinizi almak istiyorum” ifadesini kullanarak slayt eşliğinde yaklaşık 1,5 saat süren sunumunda faaliyetlerini başlıklar halinde şu şekilde sıraladı:

Saray Bahçesi

“Göreve başladığımız tarihte yapımına önceki dönemde başlanmış ama tamamlanamamış olan Saray Bahçesi’nin etrafı saclarla çevriliydi onları kaldırdık. Ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması yaptık. Aydınlatma direkleri ve oturma bankalarının montajını yaparak Atatürk Anıtı’nı yerine yerleştirdik. Saray Bahçesinin yapımı için İller Bankası’ndan alınan borç 4.526,841 TL olup bizden önceki dönemde 4 taksit ödendi. Ödenen meblağ 146.027, 94 TL dir. Bizim devraldığımız borç 4.380.813,50 TL dir. Bizde şimdiye kadar 34 taksit olarak 2.593.250,96 TL bir borç ödedik ve Saray Bahçesi için kalan borcumuz 1.787.562,54 TL’dir.”

Modern Canlı Hayvan Pazarı

“2. olarak anlatacağımız projemiz Modern Canlı Hayvan Pazarı. Göreve geldiğimiz günlerde %70 seviyesinde bir çalışma gerçekleştirilmişti. Göreve gelir gelmez yoğun bir çalışma temposuyla tamamladık ve 15 Haziran 2020 Pazartesi günü yaptığımız bir törenle hizmete açtık. İlk yapılan ihalesinde KUDAKA tarafından ödenen 671.815,93TL belediyemiz tarafından ödenen 3.020.000,00 TL’dir. Dönemimizde 1,5 Milyon TL ek harcama yapılarak hizmete alınmıştır. Burada yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Projede olmayan bir çalışma yaparak 5,5 dönümlük bir alan ekleyip kapalı bölümün yanında birde açık hayvan pazarı yaptık. 500 bin TL tutarında asfalt uygulaması gerçekleştirdik. 1 Milyon TL tutarında, istinat duvarı, tel örgü ve korkuluk yapıldı. 500 Bin TL değerinde demir padoklar yapıldı. Mazgallar monte edildi. Kamera Sistemi takıldı. Çatı, kapı ve pencere montajlarını gerçekleştirdik. Dolgu çalışması gerçekleştirdik. Yön levhaları takıldı. Çevre düzenlemesi tamamlandı. BayBayan lavabo, mescit ve çay ocağı yapıldı.”

Tarım Yerleşkesi ve Modern Mezbaha

“Sonraki projemiz Tarım Yerleşkesi Projesi ve Modern Mezbaha, toplam maliyet 39 Milyon TL, 1. etap maliyeti 10 Milyon TL. KUDAKA tarafından ödenen 3.375.000 TL, belediyemiz tarafından ödenen: 4.073.793,79 TL’dir. Ayrıca mezbahanenin tamamlanması için 2.340.000,00 TL bedelle yeni bir ihale yapıldı. Yapılan ek harcamalarla birlikte toplamda 3 milyon TL maliyetle tamamlanarak hizmete alındı.”

Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

“Yine Tarım Yerleşkesi’nde Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kurduk. Tarım ve Orman Bakanlığı Milli parklar Genel Müdürlüğünce desteklenen sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinin ilk ihalesi 800.672,00 TL bedel ile yapılmış ancak tamamlanamadığından dolayı 226.631,98 TL’lik yeni bir ihale gerçekleştirilerek yapımı tamamlanmış olup faaliyete geçmiştir. Ayrıca parke yapımı, çim serimi, aydınlatma ve diğer düzenleme çalışmalarına ise 250.000,00 TL harcanmıştır. Toplam 1 milyon 277 bin TL harcama yaptık ve tamamlayarak hizmete açtık. Sokak hayvanları ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Özellikle Salı günleri kamyonlara doldurularak çevre il ve ilçelerden şehrimize getirilip bırakılan çok sayıda sokak hayvanı var. Biz elimizden geldiği kadar topluyoruz. Ama yasalarımızda şu var: Bu hayvanlar toplandıktan sonra bakımları yapılıp gerekli işlemler tamamlandıktan sonra küpelenerek alındığı ortama bırakılmak zorunda. Biz mümkün olduğu kadar tutmaya çalışıyoruz ama şunu bilmelisiniz ki biz onları orada çok uzun süre tutuma hakkına sahip değiliz.”

Türk Dünyası Parkı Elden Geçirildi

“Göreve geldiğimiz tarihte Türk Dünyası Parkı’nda sıkıntılar vardı burada onarımlar yaptık. Andezit taş ve bordür imalatı yaptık, rulo çim serildi. Korkuluk montajı yapıldı. Süs havuzunun onarımı yapıldı. Bize toplam maliyeti 65.000,00 TL oldu.”

Genç Osman Parkı, Yusufiye Cami Yapımı ve Peyzaj Projesi

“Genç Osman Parkı’nda Yusufiye Cami Yapımı ve Peyzaj Çalışması’na gelecek olursak Şehrimizin Dörtyol mevkinde bulunan yaklaşık 2300 metre karelik yıllardan beri atıl durumda olan bir alan vardı. 8990 larda Genç Osman Parkı olarak yapılmış ama daha sonraki yıllarda aradan bir yol geçtiği için atıl duruma düşmüş durumdaydı. Burada hayırsever bir vatandaşımıza yer verilerek 214 metrekare alana sahip Yusufiye Cami ve 60 metrekare büyüklüğünde abdesthane ve tuvalet yapılması sağlanmıştır. Ayrıca burada geri kalan alanda peyzaj çalışması yapılmıştır. 50 adet büyük ağaç, 250 adet çalı grubu, 100 adet gül, 800 metrekare rulo çim, 20 adet aydınlatma direği, 10 adet oturma bankı, 2 adet pergole, süs havuzu giriş kapısı ve çit yapılarak toplamda peyzaj çalışmaları için 340 bin TL harcanmıştır.”

Şehit Nusret Parkı’nın Yeniden Yapımı

“7. projemiz Şehit Nusret Parkı’nın yeniden yapılması. Yıllar önce 1914 yılında çeşitli sebeplerle idam edilen daha sonra milli kahraman ilan edilen Şehit Bayburt Kaymakamımız Nusret Bey adına yapılmış bir parkımız. Parkın hemen girişine konulmak üzere bir tanıtım panosu da hazırlıyoruz. Bu parkımız gerçekten çok acı bir durumdaydı. Bu parka 1999 2004 yılları arasında belediye başkanlığı görevindeyken bir Osmanlı Konağı yapmıştım. Onu bile yıkmak durumunda kaldık ve yeniden bir park dizaynında bulunduk. Bu parkın maliyeti 1.102.554,85 TL’dir. Ayrıca ihale dışında 200.000,00 TL harcama yapılarak ağaçlandırma, çim serimi, sulama sistemi ve aydınlatma yapılmıştır. Toplamda 1 Milyon 302 bin TL’ye mal olmuştur. Burada bazı ağaçları kaldırma zorunda kaldık. Bu ağaçlar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından rapor tutularak artık ömürlerini tamamladığı tespit edildi ve kesmek zorunda kaldık. Arkasından da yerlerine uygun ağaçları diktik.”

Kışla Çeşmesi Rampasına Alttan Isıtma Sistemi Yapımı

“Kışla Çeşmesi rampasında bir yerden ısıtma sistemi yaptık. Projemiz bu çevrede ilk olma özelliği taşıyor. Yıllar boyunca bu güzergâhı kullanan hemşehrilerimizin kış mevsiminde özellikle sabahın erken saatlerinde araçlarının kayarak istenmeyen durumlara sebebiyet verdiği zamanları çok iyi biliyorum. Ve 129.210,00 TL maliyetle yeni bir uygulama yaptık. Her iki taraftan yer altı ısıtma sistemi kurduk. Bu bizim yaptığımız sistemi diğer şehirlerde de uygulamaya koymaya çalışıyorlar.”

Yeni GES Projesi

“Değerli hemşehrilerimiz 9. projemiz Yeni GES Projesi. 15 milyon TL maliyetli 2 MW gücündeki yeni Güneş Enerjisi Santrali projesinin yapımını 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladık ve üretime geçti. Ürettiği enerji ile hem kendi borçlarını ödeyecek hem de ileride Bayburt ekonomisine katkı sağlayacak bir konumda.”

Yol ve Kaldırım Yapımı Çalışmaları

“Yol ve kaldırım yapım çalışmalarımızda ise Bu yıl yapılan asfalt çalışmalarımız kapsamında yeniden dizayn edilen Akşemsettin Caddesi, Oslu Baba Caddesi ve Kurtuluş Caddesi yeni yüzleriyle vatandaşlarımızla buluşturduk.

Bu caddelerde yapılan kalıcı asfalt ve kaldırım yapım çalışmaları kapsamında ilk olarak yollar belirli bir seviyeye kazılarak düzenlendi. Daha sonra elektrik, su, telekom, kanalizasyon ve doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlandı ve plentmiks temel serimi yapılarak üç katmanlı olarak asfalt uygulaması yapıldı. Asfalt uygulamasının ardından yapılan ve bazalt taşların kullanıldığı kaldırım yapım çalışmalarıyla beraber bu caddeler yeni yüzleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Toplam maliyet 3.000.000,00 TL. Çalışmalarımız kapsamında 11.567 ton plent mix yol temel malzemesi serildi. 6.282 ton asfalt uygulaması yapıldı. 3600 metre kare bazalt kaldırım yapıldı.”

Şehir Genelinde Yapılan Diğer Asfalt ve Kaldırım Yapım Çalışmaları

“Şehir genelinde yapılan asfalt çalışmalarımız var. Belediyemiz ekipleri belirli bir program dahilinde şehrin çeşitli noktalarında da asfalt ve kaldırım yapım çalışmalarına devam ediyor. Dönemimizde 1.500 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Bu konuda bir teşekkürüm var. Biz Batman rafinerisinden 300 ton hibe almak için teklifte bulunduk. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımızda devreye girerek bize bu yıl 300 ton hibe asfalt malzemesi verdiler. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum.”

21 Şubat Sanayi Sitesi Esnafı Tapularına Kavuştu

“Sanayi Sitesi Esnafı Tapularına Kavuştu. Yıllar önce 19992004 tarihlerindeki belediye başkanlığım döneminde yapımı başlayan 21 Şubat Sanayi Sitesi’nde esnafımız maalesef iskan işlemleri tamamlanmadığı için tapularını alamamıştılar. 15.10.2018 tarihinde yapılan iskan düzenlemesinin ardından 2020 yılında yaptığımız çalışmayla kat mülkiyetine geçerek esnaflarımız 19 yıl sonra tapularına kavuştular.”

Saat Kulesi ve Bayburt Kalesi Bütünleşti

“29 Ekim 1924’te yapılan bir saat kulemiz var. Aradan yıllar geçmiş. Bizim Cumhuriyet ile özdeşleşen bir eserimiz. Ama bu kulemiz son yıllarda maalesef büyük tahribata uğradı. Koruma altındaki kulemizin bu durumuna artık bir çözüm bulunması ve kale ile bütünleşmesi gerekiyordu. Kalemizin şehir merkezinden görülmesini engelleyen, iki binadan birinin en üst katı diğerinin ise üstten 2 katı toplam 1.650.035,00TL bedelle kamulaştırarak yıktık ve kule ile kale arasındaki, bağı yeniden kurduk.”

Saat Kulesi Restorasyon ve Rölöve Projesi

“Kale ile kuleyi kucaklaştırdık ama kulenin durumu iyi değil. Saat Kulesi’nin üzerindeki paratonere yıldırım düşmesiyle kulenin üst tarafı zarar gördü ve yılların yıpranmışlığı ile saat kulemizin durumu maalesef acı bir konumda. Bununla ilgili bir rölöve çalışması yaptık. Anıtlar kurulundan gerekli izinleri aldık. Restorasyon çalışması yapacağız. İhalesini yaptık bitirdik.”

Yeni Semt Sahalarının Yapımı ve Eski Semt Sahalarının Onarımının Tamamlanması

“Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportoto Genel Müdürlüğü ile beraber hayata geçirdiğimiz ortak proje ile 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 2 adet voleybol basketbol sahasının yapımını tamamladık. Yine 9 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 3 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası ve 1 adet tenis kortunun bakım ve onarımını yeniden yaptık.”

Konkasör Tesisi Yeni Yerine Taşındı

“Çevre kirliliği günümüzün en tehlikeli problemlerinden birisi. Bayburt Belediyesi olarak konkasör tesisimizi Kaleardı’nda bulunduğu alandan daha içeri bir alana götürerek kirlilik tehlikesini ortadan kaldırdık. Yaklaşık 1.5 Milyon TL bir maliyetle Konkasör Tesisimizi şehrimizin dışına taşıdık.”

Çoruh Nehri Kıyı Bandında Yapılan Çalışmalar

“Çoruh Nehrimizin kıyı bandında yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Kamelya kurulumu otomatik sulama sistemi montajı, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları, hydroseeding çimlendirme çalışması yapıldı. Bu çalışmalarda toplam maliyetimiz 220.000,00 TL’dir.”

Altyapısı Yetersiz Olan Caddelerde Yeniden Düzenleme

“Yağmur suyu tahliye sistemlerini yeniden düzenledik. Göreve geldiğimiz tarihte çok üzüldüğümüz birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Ozulu Caddesi’nde, Sahil Yolu Sokakta ve Yeni Valilik Arkasında bulunan yağmur suyu tahliye borularının yetersiz kalması nedeniyle yoğun yağışlarda su birikmesi hatta cadde üzerinde bulunan dükkânlarda su baskınlarına neden olan sorunun çözülmesi adına belediyemiz tarafından başlatılan alt yapı çalışmalarını tamamladık. Caddeleri su birikintilerinden dükkânları ise ani su baskınlarından kurtaracak olan çalışmalar kapsamında yetersiz kalan hatta yeni bir hat ilave edilerek sorun çözüme kavuşturuldu. 400 lük borularla yapılan ek hat sayesinde biriken yağmur sularının Çoruh Nehrine aktarılması sağladık.”

Ağaçlandırma ve Çiçeklendirme Çalışmaları

“Ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarımız kapsamında 2000 adet ağaç toprakla buluşturuldu. 250 bin adet mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu. 2000 metrekare çim serimi ve otomatik sulama sistemi yapıldı. Ayrıca orta refüjler ve parklarda da çim biçme çalışmalarımız aralıksız sürdürüldü.”

Asri Mezarlıkta Morg ve Gasilhane Yapımı

“Covid döneminde özellikle çok tehlikeli boyuttayken ileride bizi çok derinden etkileyecek durumda tedbir olarak 325 Bin TL bedelle belediyemize ait Asri Mezarlığının yanında 4 dolaptan oluşan bir morg ve tam teşekküllü bir gasilhane yaptık. Hastanemizdeki morg ve gasilhanede covidli cenazelere hizmet verilirken belediyemize ait olan kısımda ise covid hastası olmayan cenazelerimizin gasilhane ve morg hizmetlerini verdik. O dönemde bu hizmetlerde rahatlama sağladık.”

Bulvarlara İsimli Yeni Totemler Yerleştirildi

“Bu arada Erzurum ve Trabzon yolu üzerinde bulunan bulvarlarımıza yeni isimler ekledik. Daha önceki yıllarda Sayın Turgut Özal’ın ismi verilmişti. Daha sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verildi. Bizim dönemimizde ise Sayın Alparslan Türkeş’in ismini verdik ve bu isimlerin yer aldığı totemleri bulvarlara yerleştirdik.”

Merdiven ve İstinat Duvarı Yapım Çalışmaları

“Merdiven yapımlarına da gayret ettik. Şehit Osman, Ulu Cami Arkası ve Baykent’te merdiven yapımlarını tamamladık. İstinat duvarı yapımlarında ise çeşitli mahallelerimizde 115 metre istinat duvarı ve 350 metre korkuluk yapımı gerçekleştirdik.”

Umumi Tuvaletlerin Yenilenmesi

“Umumi tuvaletleri yeniden düzenledik. Şair Celali Caddesi ve Velişaban Camii tuvaletlerinde onarım yaparken, Fatih Sultan Mehmet Camiinde ise parke ve tuvalet yapımı gerçekleştirdik. Şair Celali Caddesinde bulunan umumi tuvaletin fayansları yenilendi, çatısı yenilendi, su tesisatı yenilendi, boya badana işleri yapıldı, lavabolar yenilendi, elektrik tesisatı yapıldı. Kaleardı Mahallemizde İmam Hatip Lisesi yanında bulunan Fatih Sultan Mehmet Cami’nin tuvaletlerinin yapımı ile bahçe düzenlemesini gerçekleştirdik. Bize toplam maliyeti 200 bin TL oldu.”

Camiler İçin Yer Tahsisi

“Bayburt Belediyesi olarak camiler için yer tahsisi yaptık. Efendi Bayram Cami, Aktaş Cami, Hacı Kıyasi Şentürk Cami ve Yusufiye Cami olmak üzere 4 cami için yer tahsisi yaptık. Hacı Kıyasi Şentürk Cami daha önce başlamıştı. Diğerleri dönemimizde devam ediyor”

Covid19 Dönemi Çalışmaları

Açıklamalarına Covid19 pandemisi döneminde yapılan çalışmalarla devam eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Covid19 sürecine yoğun bir çalışma içinde olduk. Şehrimizdeki tüm cadde ve sokaklar adım adım yıkanarak dezenfekte edildi.

Bu çalışmalar kapsamında tüm resmi kurumlar, esnaflara ait işletmeler, taksiler, dolmuş durakları ilaçlandı. Kene sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 4000 litre el dezenfektanı, 125 bin litre açık alan yüzey temizliği dezenfektanı kullanılmıştır. 1 milyon adet maske dağıtımı ve 25 bin adet gıda yardımı yapılmıştır.”

Başkan Pekmezci Covid19 döneminde en başarılı 3. belediye başkanı oldu

“Bu çalışmalarımızla covid19 sürecinde SONAR araştırma şirketinin büyükşehirler hariç 51 il belediyesi için gerçekleştirdiği anket çalışmasında Covid 19 döneminde en başaralı belediye başkanları arasında %62,2 lik oy oranıyla en başarılı üçüncü belediye başkanı olduk.”

Belediye Tarafından Yapılan Diğer Yardımlar

“Belediye olarak yaptığımız diğer yardımlardan da bahsetmek istiyorum. 922 aileye 833bin adet ekmek yardımı yapılmıştır. Bu ayda 27 bin ekmek demek. İhtiyaçlı ailelere 791 bin TL nakdi yardım yapılmıştır. 117 Aileye 61 bin TL değerinde odun kömür yardımı yaptık. 1100 Üniversite Öğrencisine 165 bin TL nakdi yardım yaptık. Ayrıca Amatör spor kulüplerine, cirit takımlarımıza, bal ligi temsilcilerimize, boks takımlarımıza, bilardo sporcularımıza ve çeşitli branşlarda yarışan temsilcilerimize 1 Milyon TL yardım yapılmıştır. Anzentrum Bayburtspor’umuza 1.5 Milyon TL maddi destek verilerek, tesislerin yapımı içinde 200 bin TL harcama yapılmıştır.”

Kamulaştırma Çalışmaları

“Bayburt Belediyesi olarak geçen dönemimizde de yoğun olarak gerçekleştirdiğimiz kamulaştırma çalışmalarına devam ettik. 2,5 yıllık süre zarfında belediyemiz tarafından çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere 6 milyon 672 bin TL değerinde kamulaştırma yapılmıştır. Ozulu Caddesi’nde Ozululara ait 700 metre kare arsa, Kuturlara ait 568 metrekare arsa, Genç Osman Mahallesi’nde 13 dönüm arsa, Karayollarına ait 12 dönüm arsa ve Karayollarından kamulaştırılan alanın arkasında bulunan Milli Emlak’a ait 13 dönüm arsa kamulaştırılmıştır. Şunu da ifade etmek istiyorum bu kamulaştırmalar sadece parayla olacak işler değil. Bizlere her konuda destek veren Ozulu ve Kutur ailelerine teşekkür ediyorum. Çoruh Kıyısında aldığımız bu alanlar ile 2003 yılında kamulaştırdığımız otopark olarak kullandığımız alanı da katarak, imar planına uygun bir düzenleme yapıp Devlet Su İşleri ile yapacağımız çalışmayla beraber 350 metre daha yer kazanarak yakın zamanda burayı yeşil alan yapıp ortaya bir ahşap köprü kurarak Şehit Nusret Parkıyla birbirine bağlayacağız.”

Araç Filosu Genişliyor

“Araç filomuzu genişlettik. Çevre Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere 1 arazöz, 2 çöp kamyonu, 1 4x4 arazi aracı ve bir makam aracı aldık. Eski makam aracımız 2007 modeldi, 400 bin TL’ye satarak bu yeni 2015 model aracımızı 400 bin TL’ye aldık şu anki fiyatı 1 milyon TL ve araç her an bizi yolda bırakabilecek durumdaydı sıfır araç almak yerine ikinci el araç alıp ihtiyacımızı giderdik.”

Halk Ekmek Fırını ve Otogarın Çatısı Yenilendi

“Halk ekmek fabrikamızın ürün kalitesini artırmak için halk ekmek fabrikamızın ekipmanını yeniledik. Yılardan beri şehirlerarası otogarın çatısı devamlı akıyordu bunu yeniden onarıma aldık ve tamamladık.”

Hilal Kent’in su sorun çözüldü

“Vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet pusulasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, mücavir alan dışında olan Hilal Kent Sitesi suda bize bağlıydı, kanalizasyon ve temizlik hizmetleri bizim tarafımızdan yapılıyor. Ve su sorunu olduğu için devamlı su gönderiyorduk. 60 haneden oluşan Hilal Kent Sitesi ile etrafındaki 60 haneyle birlikte toplamda 120 hanelik bu bölgenin su sorununu depo yaparak çözdük.”

MHP Lideri Bahçeli, Binali Yıldırım ve Bakanlar Bayburt Belediyesi’ni ziyaret ettiler

“Göreve başladığımız zamandan bu yana MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, Son Başbakanımız Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, MHP İstanbul Milletvekilimiz Arzu Erdem ve MHP Tokat Milletvekilimiz Yücel Bulutu belediyemizde ağırladık.”

‘Sosyal ve kültürel faaliyetler’

İstihdam; “Sosyal ve kültürel faaliyetlerimize bakacak olursak İstihdam odaklı projelerimiz kapsamında koordineli olarak 130 vatandaşımızı Mesleki Eğitim Projesi ve İşbaşı Eğitim Projeleri kapsamında istihdam ettik. Bu projenin belediyemize maliyeti 3 Milyon TL.”

Dede Korkut Şölenleri

“Türk Dünyası’nın birleştirici unsuru Dede Korkut diyarı Bayburt’umuzda her yıl temmuz ayında düzenlenen Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri’nin 25. sini adına yakışır bir şekilde düzenledik. Allah nasip ederse covid nedeniyle yapamadık. Ama eğer bu sene Covid19 pandemisini atlatırsak 26. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerini yapacağız. Ayrıca UNESCO tarafından 2018 yılında Azerbaycan Kazakistan ve Türkiye tarafından yapılan Dede Korkut’un Somut Olmayan Kültürel Miras’a dahil edilme teklifi kabul edilmiş ve Korkut Ata’nın UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alındığına dair berat UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz tarafından belediyemize takdim edildi. Bu belge artık bizimde bir kimliğimiz var Türkiye’de UNESCO’nun Dede Korkut konusundaki güvencesi Bayburt belediyesi bundan sonrada bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Kurtuluş Günü Törenleri

“Bu arada 2019 yılında Bayburt’umuzun Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun yıldönümü törenlerini adına yakışır şekilde bir hafta boyunca süren programlarla Kurtuluş Haftası olarak icra etmiştik. Yine bu yılda Bayburt’a yakışır bir program yapacağız.”

Üniversite Öğrencilerine Barınma Desteği

“Bayburt Üniversitesi öğrencilerimizin bu yıl içinde oluşan barınma sorununa çözüm olmak adına yeni KYK yurtları hizmete girene kadar barınmaları için 200 erkek öğrencimize Saklı Cennet Tatil Köyümüzün kapılarını 1 ay süresince ücretsiz olarak açtık.”

Çoruh Nehrine İsmi İade Edildi

“Belediyemiz kentte yıllardır eleştiri konusu olan ve dünyaca ünlü internet arama motorlarının harita uygulamalarında Çoruh Nehri’nin Bayburt sınırları içerisinde kalan kısmının Yıldırım Çayı ismiyle gösterilmesi konusunda yaptığı girişimlerle yanlışlığı düzelttirdi. Bayburt Belediyesi olarak ilk başta konuyla İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri gibi ilgili kurumlarla yazışmaları yaparak şehrimiz sınırları içinden geçen nehrin isminin 1.25000 ölçekli haritaların 1953 yılı ilk baskılarında ve 2006 yılı son baskılarında Çoruh Nehri olarak geçtiğini tespit ettik. Gerekli belgeleri elde ettikten sonra söz konusu firmalara başvurularımızı yapıp Yıldırım Çayı olan ismin Çoruh Nehri olarak düzletilmesini sağlayarak bir yanlışı ortadan kaldırdık.”

Ekmelüddin Baberti’nin Gerçek Mezarının Fotoğraflarına Ulaşıldı

“Başka konuya da açıklık getirdik. Ekmelüddin Baberti’nin Bayburt’un Aşağı Kırzı köyünde bir makamı var. Bizim bildiğimiz orada bir kabri olduğu yönündeydi. Biz onun kabrinin orda olmadığını ama makamı olduğunu biliyorduk. Göreve geldikten sonra ben Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliğine bir yazı yazdım. Kaynaklara göre Hicri 710 Miladi 1310 senesinde Bayburt’ta doğup, ilim tahsiline Bayburt’ta başlayıp Halep’te devam eden, Hicri 740 Miladi 1339 ile Hicri 786 Miladi 1384 yılları arasında ilim hayatını Mısır’ın Kahire kentinde sürdüren, burada Mevlânâ Kutbüddîni Râzî ile beraber asrının âlimlerinin İmâmı, en büyüğü kabûl edilen Ebû Hayyân Muhammed bin Yûsuf elEndülûsî’den ve Şemseddîni İsfehâni’den ilim öğrenen Hicri 786 Miladi 1384 yılında vefatının ardından Melik Zâhir Berkûk tarafından burada bulunan Melik Şeyhun zamanında inşa ettirilen ve Baş Müderrisliğini yaptığı Şeyhûniyye Medresesi'nde defnedilen Bayburtlu büyük ilim adamı, allâme ve fâzîlet ehli bir zât olan Ekmelüddîni Bâbertî’nin uygun görüldüğü takdirde mezarının fotoğrafının çekilerek dijital ortamda belediye adresimize gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim diye yazdım. Bu konuda da en azında bilgi sahibi olduk. Artık biz Ekmelüddin Baberti’nin konumunu ve yerini tam manasıyla öğrenmiş olduk.”

Aile Yaşam Merkezimizde Kurslarımız Devam Ediyor

“Aile yaşam merkezimizde kursularımız devam ediyor. Merkezimizin bünyesinde açtığımız El sanatları, aşçılık, fitness kurslarımız yer almaktadır. Kadınlarımız bu kursların sonunda Milli eğitim onaylı sertifikalara sahip oluyor.”

YADES (Yaşlı Destek Programı)

“YADES (Yaşlı Destek Programı) uygulamaya koyduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazmış olduğumuz Yaşlı Destek Programı projesi kabul edildi. Toplam 7 personel istihdam edilecek olup 65 yaş üstü bakıma muhtaç insanlarımızda evde bakım hizmeti verilecektir. Çalışmalarımız başlamıştır.”

Hoş Geldin Bebek Projesi

“Hoş Geldin Bebek Projesi uygulaması başlattık. Uzun süren devam etti ama bu Covid19 araya girdi. Endişe duyduk ve durdurduk. İnşallah pandemi süreci biraz geçtikten sonra devam edeceğiz.”

İstişarelere Önem Veriliyor

“Mahalle ziyaretlerimiz, muhtarlarla istişare toplantılarımız ve esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor.”

Kültür Yayınlarımıza Devam Ediyoruz

“Kültür yayınlarımız oldu bunlardan biri Kop Savunması Şühedasına mektup yarışması yapıp “Kop Savunması Şühedasına Mektup” isimli kitabımızı yayınlandık. Diğeri ise; Bayburt tarihini şimdiye kadarki en ayrıntılı hali ile ele alan Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bayburt Tarihi isimli kitabımızda Bayburt’lu hemşerilerimizle buluşturduk.”

Gençlerimizi Kitapla Buluşturuyoruz

“Gençlerimizi kitapla buluşturduk. Okul kütüphanelerimize 2000 adet kitap bağışında bulunarak gençlerimize destek olmaya çalıştık.”

Elazığ Depremi Yardım Tırı ve Arhavi Sel Felaketi İçin İçme Suyu Yardımı

“Elazığ depremi yardım tırları, Arhavi sel felaketi için içme suyu yardımlarında bulunduk. Elazığ ve Malatya’ya 2 tır dolusu yardım gönderdik. Aynı tarihte Arhavi’ye içme suyu yardımında bulunduk.”

İstanbul Tanıtım Günleri Ve Dernek Ziyaretleri

“Son tarihlerde İstanbul’da Bayburt Tanıtım Günleri programlarına katıldık. Ayrıca Maltepe, Tuzla, Bursa Yenişehir ve Tekirdağ Bayburt Derneklerini ziyaret ettik. Bu konuda da özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek ve belediye başkanı ile görüşmelerde bulunduk. Bizimle kardeş belediye oldukları için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalarımız oldu. Bu bize herhangi yardım amaçla değil, kardeş şehir uygulaması ile ilgili çalışmaydı. İstanbul’da bulunduğumuz dönemde Bursa’ya geçerek kendilerini ziyaret ederek görüşme fırsatımız oldu.”

Başkanımız Pekmezci SONAR Anketinde En Başarılı Dördüncü Belediye Başkanı Oldu

“Kendimizi biraz fazla överek büyükşehir olmayan 51 il belediye başkanının içerisinde SONAR tarafından yapılan en son ankette % 61.1 ile Türkiye dördüncüsü olduk. Hemşerilerimizin desteğiyle dördüncülüğe yerleştik.”

Devam eden projeler

Veli Şaban Mahallesi Çok Katlı Otopark

“Veli Şaban Mahallesi Çok Katlı Otoparkımız son aşamasında olup toplam maliyeti: 5.536.560,00 TL’dir. Ödenen borç 3.451.506,78 TL kalan borç 2.085.054,00 TL’dir. Veli Şaban Mahallesinde 4388 metrekare alan üzerine 180 araçlık bir park yapıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışarak son aşamaya geldik. Ve bu projemizde Kent ve Başkan Dergisi tarafından Türkiye’de yapılan anket sonuçlarında bize birincilik getirdi.

Malatya’da düzenlenen törenle ödülümüzü Malatya Milletvekili ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin elinden aldık.”

Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası

“Şehrimizde istihdam oluşturma adına hayata geçirdiğimiz projelerimizden olan Yöresel Turşu Üretim Fabrikası’nın yapımı devam ediyor. 800 metrekare kapalı, 1500 metrekare açık alana sahip olacak tesisimiz Tarım Yerleşkemizde yer alıyor. Tesiste turşu üretiminin yanında şehrimize özgü yöresel ürünlerinde üretimi yapılacak. Proje yapımını 8 ay gibi bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Belediyemiz tarafından 1 Milyon 600 Bin TL ödenecek KUDAKA tarafından 900 Bin TL Şuanda gözüken Toplam Bütçemiz 2,5 Milyon TL gözüküyor ama artacak. Bahar ayında gelen makinelerimizin montajı yeni sezonda faaliyete geçecektir.”

Bamsı Beyrek (Beyböyrek) Seyir Terası

“Bamsı Beyrek (Bey Böyrek) Seyir Terası projemizin ihalesi yapıldı. Duduzar dağı eteklerinde şehri her alanda rahatlıkla görebilen yaklaşık 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesi inşa edeceğiz. Projede ayrıca doğa sporları parkurları, 7 km uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve 500 metre yükseklikte bulunan zepline macera parkı da yer alacak. Projede KUDAKA tarafından bize ödenen 2.163.750,00 TL Belediyemiz tarafından ödenen 721.250,00 TL Toplam Bütçemiz 2.885.000,00 TL ama buda bize biraz daha pahalıya mal olacak. Şuan ki maliyet hesaplarıyla artmış durumda.”

Çoruh Nehri Kıyı Bandı Yeniden Dizayn Ediliyor

“Çoruh Nehri kıyı bandını yeniden dizayn ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız tamamlandı. Baharla birlikte ihalesi yapılacak. Çoruh Nehri’nin Erzurum Köprüsünden Yeni Valilik Hizmet Binasına kadar olan kısmı çift taraflı olarak yeniden yapılacak. Çoruh Nehri Kıyı Bandı Alanı, bisiklet yolları ve yürüme alanları yapılacak. Belediyemiz tarafından ödenecek tutar: 775.482,00 TL KUDAKA tarafından ödenecek tutar ise 1.100.050,00 TL olup 1.875.532,00 TL’ye bu projemizi tamamlamış olacağız.”

İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi

“Bayburt’umuzun kızıl elması ve bizim için en önemli projelerden biri içme suyu arıtma tesisi sertlik giderici tesisimizin zemin etüdü ve jeolojik etütleri tamamlanıp ihaleleri yapıldı. Projemizin Yaklaşık maliyeti 100 Milyon TL olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderildi. Projemiz tamamladığında Bayburt halkının evlerindeki musluklardan artık musluklardan pet şişe suyu kalitesinde su akacaktır. Yeni tesisimizin alanı jeolojik etüdü ve zemin etüdü tamamlandı. Gümüşsu Köyü’ne giderken sol tarafta kalan bölgede şebeke bağlantısı yapılacak. Bu alanda arıtılıp sertlik giderildikten sonra su 18 metre daha yukarı basılarak şehrimize su o taraftan verilecektir.”

Genç Osman Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi

“16 yıl boyunca Sanayi Sitesi olarak bildiğimiz alanda bir çalışma yürütülmeye çalışılmış ama maalesef sonuçlanamamıştır. 2004 yılından bu tarafa yapımı planlanan Genç Osman Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ ve hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek adına yoğun bir çaba sarf ettik. 16 yıldır sorunları çözülemeyen proje için birçok kez TOKİ Başkanı, TOKİ Başkan Yardımcıları, projeyle ilgilenen TOKİ yetkilileri, Bayburt’taki hak sahiplerimiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile görüşmelerde bulunarak süreci hemşehrilerimizin lehine olabilecek şekilde hızlandırdık. Gün oldu tek gittik, gün oldu Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal ile gittik, gün oldu Valimiz Sayın Cünet Epcim’le gittik, gün oldu siyasi gücümüzle bu konuda yoğun bir çalışma yaptık. Projelerini hazırladığımız çalışmalarımızı çok iyi bir konuma getirmiştik. Son olarak hak sahibi vatandaşlarımızla uzlaşmak amacıyla TOKİ elemanlarını şehrimize göndermişti. Başlangıçta % 60 ile 70 hak sahibi vatandaşlarımızla anlaşma konumundayken dövizdeki hareketlilikle birlikte özellikle ön caddedeki hak sahibi hemşehrilerimizin proje bazında problemleri nedeniyle konu maalesef çözümsüzlüğe gitti. Bu durum da bizi derinden üzdü. 16 yıl sonra çok iyi bir zemin hazırlamıştık.”

Planlanan projeler

Dede Korkut Obası ve Arşimet Burgu Sistemi

“Dede Korkut Obasının yapılması, Çoruh Nehri üzerine lastik savak konulması ve Arşimet burgu sistemiyle elektrik enerjisi üretimi yapılması konusunda hazırladığımız projemiz KUDAKA tarafından onaylanmıştı. Yaklaşık 17 Milyon TL değerindeki projemiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda beklemektedir.”

Ticaret Kompleksi

“Çimento, demir satan esnafımız ile kargo deposu, market depolarının ve oto galerilerinin yer alacağı bir kompleks oluşturmak adına Karayolları Bölge Müdürlüğünden 13 dönüm ve Milli Emlak Müdürlüğünden 13 dönüm olmak üzere toplamda 26 dönümlük bir arazinin alımı gerçekleştirilmiş olup proje çalışmaları devam ediyor. Ticaret Kompleksi yaparak şehir merkezinde faaliyet gösteren demir, çimento ve inşaat malzemeleri satan esnafımızı şehir merkezinin dışına çıkarmak istiyoruz.”

Tuğla Fabrikası

“Bayburt’ta insanımızın istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmayı arzu etmiştik. Bu konuda yarı otomatik sistemle faaliyet gösterecek bir tuğla fabrikasının peşine düştük. Bingöl, Tokat ve Çorum’a çalışma ziyareti gerçekleştirerek buradaki fabrikaları inceledik. İlk olarak tamamı Bayburt Belediyesi’nin olmasını istediğimiz projemize daha sonra % 75 oranında Bayburt Belediyesi olmak üzere kalan % 25’lik kısmına ise Bayburt İl Özel İdaresi ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası’nın da ortak olmasını teklif ederek üçlü bir ortaklıkla bu fabrikayı kuralım dedik. Bu konuda Çorum’dan tuğla fabrikası sahibi bir arkadaşımızı davet ederek Valimiz ve Ticaret Sanayi Odası Başkanımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda arkadaşımızdan bilgiler aldık. Başlangıçta 20 Milyon TL değerindeki proje dövizde yaşanan hareketlilik sonucu 4045 Milyon TL maliyetine yükseldi. Yaklaşık 150 kişinin istihdam edilmesi planlanan projemizi şimdilik beklemeye aldık. Nasıl bir yol haritası çizeceğimiz önümüzdeki günlerde belli olacak.”

Katı Atık Ayrıştırma Sistemi

“Evlerden çıkan çöp niteliğindeki çeşitli ambalaj ve atıkların belirli bir metot kullanılarak belirli kriterlere göre birbirinden ayrılması için bir katı atık ayrıştırma tesisi kurmayı planlıyoruz. BayburtGümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği bünyesinde bu tesisi aktif hale getirerek milli ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz.”

Kavurma ve Sucuk Fabrikası

“Allah nasip ederse Bayburt Belediyesi’ne bu sene bir kavurma ve sucuk fabrikası kuracağız. Bunu da mevcut olan mezbahanın hemen yanında et entegre tesisiyle gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili projemiz DOKAP tarafından onaylandı. Eğer bir aksilik olmazsa baharla birlikte bunun ihalesini yapacağız. İstanbul ve Bursa’ya giderek ülkemizde bu konuda uzman ve ünlü bir kişinin tesislerini gezdik. Buralarda nasıl bir işletmelik yapıldığını gördük, gerekli bilgileri aldık. İnşallah bu sene aynen Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası’nın yanına Kavurma ve Sucuk Fabrikası’nı kuracağız.”

Kapalı Çocuk Oyun Alanı

“Kış aylarının uzun yaşandığı ilimizde soğuk havada çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda eğlenmelerini sağlamak amacıyla Kapalı Çocuk Oyun Alanı yapmayı planlıyoruz. Şehir Parkı’nda daha önce yaptığımız 870 metrekare Yüzme Havuzu’nun yanına 2 bin metrekare daha koyarak 2 dönüm üzerinde çocuklarımıza kış şartlarında kapalı alanda oynamaları için bir tesis kuracağız. Ortasına sentetik bir buz pateni pisti ve diğer alanlarda da çocuklarımızın rahatlıkla oynayacakları kapalı alan oluşturmak istiyoruz.”

Konut Projesi

“Bayburt Konut, Bayburt Belediyesi’nin bir şirketi olup bu sene 6 blok 150 daireden oluşmak üzere 11 bin metrekare alan üzerinde bir çalışma yapacağız. İlk olarak vatandaşlarımızın taleplerini alacağız. Talep fazla olması durumunda kura yoluyla 150 konutu devreye koyacağız.”

Kaleardı Mahallesi HES

“Türkiye’de ikinci olarak kurulan ve Bayburt Belediyesi’ne ait bir Hidro Elektrik Santrali (HES), 1985 yılında Enerji Bakanlığı ile yapılan protokolle; Bayburt Belediyesi’nde çalışan personelin Enerji Bakanlığı bünyesine geçmesi karşılığında bu tesisi Enerji Bakanlığı’na devredilmiş. 1999 ila 2004 yılları arasında yaptığım ilk Belediye Başkanlığı görevim sırasında, Tercan’a bağlı olan bu tesisin benden devrini istediler. Ben de devrini vermemiştim ama meclis kararı ile 20 yıllığına bedelsiz vermiştik.

Allah nasip etti; 20 yıl sonra yine halkımızın teveccühüyle Belediye Başkanlığı görevine gelince bu tesis için çalışmalarımızı başlattık. Bu konu üzerine asliye hukuk mahkemesine açılan davalar sonuçlandı. Bu Hidro Elektirik Santrali’nin % 89,9’u Bayburt Belediyesi’ne % 10,1’i de Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’a aittir. Şuanda Erzincan İl Özel İdaresi Bayburt HES’i, Tunceli HES’i ve Erzincan HES’i EÜAŞ’tan kiralayarak 39 yıllığına almış durumda. Kaleardı Mahallesi’nde bulunan ve yıllardır üretim yapmayan Hidro Elektrik Santrali’nin belediyemize devri için TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır ve Erzincan Valisi Mehmet Makas ile görüşmelerde bulunduk. Bu tesisi Bayburt Belediyesi’ne verilmesi için gerekli olan yasal prosedürü başlattık. Eğer bu tesisi geri alabilirsek buranın tekrar aktif hale gelmesi için en az 8 milyon TL bir yatırım yapmamız gerekiyor. Burada şimdilik 9 hemşehrimiz çalışıyor. Erzincan’da burayı devreden çıkarmak istiyor. Biz de bu konuda yoğun bir gayret sarf ediyoruz.”

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin sunumunun ardından soru cevap bölümüyle sona eren basın toplantısına, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, basın mensupları, Köy ve Mahalle Muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

