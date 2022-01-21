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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KUDAKA yönetim kurulu Bayburt’ta toplandı

İHA

KUDAKA yönetim kurulu Bayburt’ta toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 139. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında Erzurum Valisi Okay Memiş ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Bayburt’ta gerçekleştirildi.
KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından gerçekleştirilen toplantıda;
KUDAKA 2021 Yılı Çalışma Programı kapsamında değerlendirme süreçleri tamamlanan “Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği2” programında değerlendirme komitesince belirlenen asil liste onaylanarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verildi.
Ayrıca, 2022 yılında uygulanması planlanan Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları ile bölgede yürütülmekte olan program ve projelere ilişkin hususlar görüşüldü. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

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