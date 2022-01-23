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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buz gibi havada kar üstünde cirit antrenmanı nefes kesti

İHA

Buz gibi havada kar üstünde cirit antrenmanı nefes kesti

Bayburt’ta ata sporu cirit gösterisi nefesleri kesti. Soğuk havada yapılan antrenmanda adeta atların fesleri dondu.
Bayburt’ta ata sporu cirit zor koşullar altında sürdürülüyor. Bu spora gönül veren gençlerinin bir araya gelerek yaptıkları cirit gösterileri yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor. Bayburtlu gençler soğuk kış günlerinde kar üzerinde cirit antrenmanları yaparak, soğuk havaya aldırış etmeden eğlenceli vakit geçiriyorlar. Gençosman Atlı Spor Kulübü bünyesindeki ciritçiler, cirit müsabakaları için atlarını kar üzerinde dörtnala koşturarak ata sporu olan ciridi yaşatmaya gayret gösteriyorlar. 7 farklı atlı spor kulübü bulunduğunu ifade eden ciritçi, turnuvalarda 1'inci olmak için antrenman yaptıklarını, atlarında bu şekilde koşturularak antrenman edilmesinin turnuvalarda önemli olduğunu kaydetti. Gençosman Atlı Spor Kulübü üyelerinden Murat Demirhan, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğinin altını çizerek, herkesi cirit sporuyla ilgilenmeye davet etti. Demirhan, "Gençler dışarıda kötü alışkanlıklar edineceğine buraya gelip ata sporumuzla ilgilenebilirler. Hem boş zamanlarında eğlenceli vakit geçirirler hem de ata sporumuza sahip çıkarlar" şeklinde konuştu.

"Kanatlanıp uçuyoruz"
Bayburt'ta sosyal aktivitenin az olduğunu, bu nedenle hobi amaçlı cirit sporuyla ilgilendiğini söyleyen ciritçi Efe Yılmaz, "Biz burada ata sporumuz olan cirit sporunu yaşatmaya çalışıyoruz. Aslında biraz keyfi biraz da mecburi. Bayburt'ta pek fazla sosyal aktivite imkanımız yok açıkçası. Biz de sosyal aktivitenin en güzelini bulduk Dünyanın en güzel, en sadık hayvanıyla bir araya geliyoruz, hoş vakit geçiriyoruz. Burada günümüzü geçiriyoruz, eğleniyoruz, spor yapıyoruz bir kaç aktiviteyi bir araya getirebiliyoruz, Atalarımızın izinden gidiyoruz. Derler ya 'At Türk'ün Kanadıdır' kanatlanıp uçuyoruz" diye konuştu.
Bayburt'taki üniversite öğrencilerinin sosyal aktivite yetersizliğinden şikâyetçi olduklarını dile getiren Yılmaz, herkesi at binmeye davet ederek, "Öğrenci kardeşlerimizi de davet ediyoruz, ara sıra geliyorlar eğleniyorlar enerjilerini atabilecekleri bir alan buluyorlar. Fırsat buldukça onları da eğlendiriyoruz, ata sporumuzu tanıtıyoruz, sevdiriyoruz. Herkesi bekliyoruz, gelip burada gönüllerince zaman geçirebilirler" ifadelerini kullandı.

‘13 yaşındaki Metahan 3 senedir atı dörtnala sürüyor’
3 senedir at binerek, cirit antrenmanlarını takip eden Metehan Yılmaz, ilerleyen süreçte cirit sporuyla ilgileneceğini söyleyerek, "13 yaşındayım 3 yıldır ata biniyorum, ileride cirit sporuyla ilgilenmeyi çok istiyorum. Ciritçi olup cirit turnuvalarında yarışmak gibi bir hayalim var. Ata binmek güzel bir şey, çok eğlenceli herkes bu eğlenceden faydalanmalı, herkesi davet ediyorum" dedi.

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