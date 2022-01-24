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Bayburt’ta kar, tipi ulaşımı aksatıyor

İHA

Bayburt’ta kar, tipi ulaşımı aksatıyor

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar yağışı ve tipi, Bayburt Araklı yolu ile Bayburt Erzurum kara yolu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde etkisini artırdı. Sisinde etkili olduğu güzergâhlarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tır sürücüleri kış çilesinin zor olduğunu kaydetti.
Polis ekipleri yüksek rakımlı güzergâhları kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“Salmankaş Geçidi çığdan kapandı”
Termometrelerin eksi 20 dereceyi gösterdiği Bayburt'ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye ulaştı.
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan Salmankaş Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Çığın düştüğü bölgeye ulaşan karayolları ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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