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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta karın tadını poşetle kayan çocuklar çıkardı

İHA

Bayburt’ta karın tadını poşetle kayan çocuklar çıkardı

Bayburt’ta yağan karın tadını yarıyıl tatilinde bulunan küçük çocuklar çıkardı. Belediye ekipleri ise yoğun karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bayburt merkezde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden olurken karayolları, il özel idaresi ekipleri ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor.
BayburtErzurum kara yolu Kop Dağı Geçidinde tipi ve sürgün nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Karın tadını ise her zamanki gibi çocuklar çıkarıyor. Ellerine aldıkları poşetle dik yamaçlardan dakikalarca kayan çocuklar soğuk havaya aldırış etmiyor. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar yarıyıl tatilinde kar keyfi yaşadıklarını kaydetti.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği kaydedilerek rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklendiği belirtildi.
‘Çığ uyarısı’
Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
‘Buzlanma ve don uyarısı’
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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