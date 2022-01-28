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Bayburt’ta “Etkin ve Verimli Tatil” etkinliği

İHA

Bayburt’ta “Etkin ve Verimli Tatil” etkinliği

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Hakları İl Komitesinde bulunan çocuklara etkin ve verimli bir tatil geçirmeleri amacıyla çeşitli turnuvalar düzenleniyor.
Okulların ara tatili olması sebebiyle düzenlenen etkinlikler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumun etkinlik salonunda gerçekleştiriliyor.
Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan ve kurum personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde masa tenisi, dark, çeşitli zeka oyunları, kitap okuma gibi konularda turnuvalar düzenlendi.
Etkinliklerle Çocuk Hakları İl Komitesinde bulunan çocukların etkin ve verimli bir tatil geçirmeleri amaçlanıyor.

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