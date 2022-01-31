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Bayburt'ta nehir ve çeşmeler buz tuttu

DHA

Bayburt'ta nehir ve çeşmeler buz tuttu


Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT, (DHA)- DOĞU Karadeniz'de kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Hava sıcaklığı, eksi 21 dereceye düşen Bayburt´ta, Çoruh Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümüyle, kentin köylerindeki su göletleri ve çeşmeler buz tuttu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 derece ölçüldü. Erzurum'daki Mescit Dağları'ndan çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, dünyanın akış hızı en yüksek nehirlerinden olduğu belirtilen ve Bayburt´tan geçen Çoruh Nehri'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle kısmen buzla kaplandı. Kentte, su göletlerinin yüzeyi buz tutarken, Kabaçayır köyündeki bazı çeşme ve dereler ise dondu. Dondurucu soğukların olduğu köyde su sıkıntısı yaşayan bazı vatandaşlar, buz tabakasını odunlarla kırdığı gölden hayvanlarına su taşıdı. Çoruh Nehri'nde yiyecek arayışındaki yaban ördeklerini beslemek için polis ekipleri, kısmen buz tutan nehre ekmek ve yiyecek bıraktı.
'SOĞUĞA ALIŞTIK'
Naci Ahıskalıoğlu, şehre kış mevsiminin ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Bayburt´umuz yine güzel kış mevsimini yaşıyor. Şehrimize kış yakışıyor, nehrimiz dondu, çeşmelerimiz dondu, gece eksi 25 dereceleri görüyoruz. Havası dokunmuyor, Bayburt´umuzun gerçekten harika bir havası var. Soğuğa da alıştık artık. Bu nehri, soğuğu, karı, kışı yaşamak için heves edip gelenler var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2022-01-31 11:37:41

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