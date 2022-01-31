Bayburt’ta soğuk hava etkili oluyor

Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt’ta, Çoruh nehrinden buz akmaya başladı.

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı sonrası Sibirya soğukları yaşanıyor. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, Çoruh nehri dondu.

Buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunulurken belediye ve karayolları ekipleri de kar ve buzla mücadeleyi sürdürüyor.

Araç camları ve su birikintilerin buz tuttuğu Bayburt’ta, soğuk hava günlük hayat akışını olumsuz yönde etkiliyor.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde Çoruh nehrinin yüzeyi tamamen buzla kaplanırken ortaya kartpostallık görüntü çıktı. Nehir üzerinde oluşan buzun kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Vatandaşlar, “Bayburt’ta eskisi gibi kar yağışı çok fazla olmasa da soğuk hava etkili. Soğuklar adeta her şeyi dondurdu” ifadelerine yer verdi.

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