Bayburt’ta Covid-19 vakalarında artış

Bayburt, Covid19 vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,1521 Ocak arasındaki illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Bayburt vaka sayısı artan ilk 10 il arasında yer alırken yüzde 249,05 oldu.

Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele kapsamında illerdeki yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, 1521 Ocak haftasında yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıkladı. Bayburt ise açıklanan tabloda en yüksek vaka sayısı artışı olan ilk 10 şehirden birisi oldu. Bakan koca artış oranlarını gösteren tabloyu sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, “1521 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.” İfadelerini kullandı.

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