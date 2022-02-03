Bayburt’ta çığ nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

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Bayburt’ta çığ nedeniyle kapanan 3 köy yolu, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Merkeze bağlı Yaylalar, Demirışık ve Başçımağıl köylerine ulaşımın sağlandığı yollar, farklı noktalara düşen çığ nedeniyle kapandı. Ekipler, yeni çığ riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasının ardından kar temizleme çalışmalarına başladı. Köy yolları yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

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