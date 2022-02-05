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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

104. yıl programı belli oldu

İHA

104. yıl programı belli oldu

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlik programı belli oldu.
Geçtiğimiz yıl Covid19 pandemisi dolayısıyla yalnızca resmi programlarla sınırlı tutulan kurtuluş günü etkinlikleri, 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen programlarla dolu dolu geçecek.
Kültürel etkinliklerden, halk oyunları gösterisine, ödüllü yarışmalardan tiyatro ve konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş günü programlarında Bayburtlular dolu dolu bir kurtuluş haftası geçirecekler.
16 17181920 ve 21 Şubat olmak üzere 6 güne yayılan program ise şöyle:
16 Şubat 2022 Çarşamba
Saat: 10.00 “Geçmişten Günümüze Bayburt” konulu fotoğraf sergisi
(Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)
Saat: 10.20 Zor Geçit Bayburt Belgeselinin Galası
(Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)
17 Şubat 2022 Perşembe
Saat: 14.00 Bayburt Konulu Liseler Arası Bilgi Yarışması Finali
(Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu)
18 Şubat 2022 Cuma
Saat: 10.00 Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin Kabrini Ziyaret (Ulu Cami Bahçesi)
Saat: 10.30 Miralay Sabri Bey’in Kabrini Ziyaret (Kaleardı Mahallesi)
Saat: 11.00 Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyareti (Yukarı Kırzı Köyü)
19 Şubat 2022 Cumartesi
Saat: 13.30 Şehitlere Saygı Yürüyüşü (Kop Şehitliği)
20 Şubat 2022 Pazar
Saat: 10.00 18:00 Arası Çocuk Tiyatrosu
(Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)
21 Şubat 2022 Pazartesi
Saat: 09.15 Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve belediye meclis üyeleri tarafından Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun nezdinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükran ziyareti
Saat: 10.00 Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunulması (Saray Bahçesi)
Saat: 10.15 Kurtuluş Töreni (Bayburt Belediyesi Önü)
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Protokol konuşmaları
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin konuşmaları
TSK adına rütbeli bir personelin konuşması
2 öğrenci tarafından şiirlerin okunması
Halk oyunları gösterileri
Kurtuluş gününün canlandırılması
Resmi geçit töreni
Saat: 14.00 Kurtuluş kupası cirit müsabakaları
(Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)
Saat: 15.00 Şehitlerimiz için mevlidi şerif okunması
(Ulu Cami ve Yakutiye Cami)
Saat: 18.30 Kurtuluş yemeği (İmarettepe Sosyal Tesisleri)
Saat: 19.00 havai fişek gösterileri
Saat: 19.30 Kurtuluş Gecesi (Kapalı Spor Salonu)
Protokol konuşmaları
Halk oyunları gösterileri
İlkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir, liseler arası kompozisyon ve liseler arası Bayburt konulu bilgi yarışmaları ödül töreni
Mustafa Serkan Yalçın konseri
Dede Korkut ve Bamsı Beyrek gösterisi
Kurtuluş Kupası cirit müsabakası ödül töreni
İmera konseri.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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