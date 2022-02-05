104. yıl programı belli oldu

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlik programı belli oldu.

Geçtiğimiz yıl Covid19 pandemisi dolayısıyla yalnızca resmi programlarla sınırlı tutulan kurtuluş günü etkinlikleri, 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen programlarla dolu dolu geçecek.

Kültürel etkinliklerden, halk oyunları gösterisine, ödüllü yarışmalardan tiyatro ve konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş günü programlarında Bayburtlular dolu dolu bir kurtuluş haftası geçirecekler.

16 17181920 ve 21 Şubat olmak üzere 6 güne yayılan program ise şöyle:

16 Şubat 2022 Çarşamba

Saat: 10.00 “Geçmişten Günümüze Bayburt” konulu fotoğraf sergisi

(Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)

Saat: 10.20 Zor Geçit Bayburt Belgeselinin Galası

(Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)

17 Şubat 2022 Perşembe

Saat: 14.00 Bayburt Konulu Liseler Arası Bilgi Yarışması Finali

(Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu)

18 Şubat 2022 Cuma

Saat: 10.00 Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin Kabrini Ziyaret (Ulu Cami Bahçesi)

Saat: 10.30 Miralay Sabri Bey’in Kabrini Ziyaret (Kaleardı Mahallesi)

Saat: 11.00 Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyareti (Yukarı Kırzı Köyü)

19 Şubat 2022 Cumartesi

Saat: 13.30 Şehitlere Saygı Yürüyüşü (Kop Şehitliği)

20 Şubat 2022 Pazar

Saat: 10.00 18:00 Arası Çocuk Tiyatrosu

(Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)

21 Şubat 2022 Pazartesi

Saat: 09.15 Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve belediye meclis üyeleri tarafından Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun nezdinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükran ziyareti

Saat: 10.00 Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunulması (Saray Bahçesi)

Saat: 10.15 Kurtuluş Töreni (Bayburt Belediyesi Önü)

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Protokol konuşmaları

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin konuşmaları

TSK adına rütbeli bir personelin konuşması

2 öğrenci tarafından şiirlerin okunması

Halk oyunları gösterileri

Kurtuluş gününün canlandırılması

Resmi geçit töreni

Saat: 14.00 Kurtuluş kupası cirit müsabakaları

(Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)

Saat: 15.00 Şehitlerimiz için mevlidi şerif okunması

(Ulu Cami ve Yakutiye Cami)

Saat: 18.30 Kurtuluş yemeği (İmarettepe Sosyal Tesisleri)

Saat: 19.00 havai fişek gösterileri

Saat: 19.30 Kurtuluş Gecesi (Kapalı Spor Salonu)

Protokol konuşmaları

Halk oyunları gösterileri

İlkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir, liseler arası kompozisyon ve liseler arası Bayburt konulu bilgi yarışmaları ödül töreni

Mustafa Serkan Yalçın konseri

Dede Korkut ve Bamsı Beyrek gösterisi

Kurtuluş Kupası cirit müsabakası ödül töreni

İmera konseri.

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