6 bin TL maaşla mermer işçisi bulunamıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 bin TL maaşla mermer işçisi bulunamıyor!

İHA

6 bin TL maaşla mermer işçisi bulunamıyor!

Bayburt’ta mermer işiyle uğraşan esnaf 67 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor.
Bayburt’ta yaşayan ve esnaflık yapan Bünyamin Beyazıt, eleman bulamadığını ve buldukları elemanın da kısa bir süre sonra işten ayrıldığını söyledi. İş arayan gençlere seslenen Beyazıt, “İş var ama çalışan yok. 67 bin TL maaş veriyoruz beğenmiyorlar. İş yok diyenlere sesleniyorum buyursunlar iş var, maaş var, sigorta var, yemek var gelsinler çalışsınlar” dedi.
1213 elemanla işlere yetişemediğini vurgulayan Beyazıt, “Yardımcı eleman bulma konusunda çok zorluklar yaşıyoruz, özellikle son 5 yıldır eleman bulamıyoruz. Yaz sezonunda bu sorun daha da yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda yaklaşık olarak 1213 civarında çalışanımız var yine de yetmiyor. Yazın biz bu sayıyı 2030 kişiye çıkarmak istiyoruz ama çalışan yok" ifadelerini kullandı.
Sadece kendisinin elaman sorunu yaşamadığını vurgulayan Beyazıt, sanayi esnafı başta olmak üzere, farklı meslek kollarındaki arkadaşlarının da aynı sorundan şikayetçi olduklarını kaydetti. İş bilmeyen gençlere ilk etapta asgari ücret vererek işi öğrettiklerini dile getiren Beyazıt, iş öğrendikten sonra maaşta ciddi bir yükselişin olduğunu söyledi.
Sigortalı işçi bulmanın eski dönemlere nazaran daha zor olduğunun altını çizen Beyazıt, “Önceden herkes sigortam olsun da varsın maaşım olmasın derdi şimdi sigorta yapıyoruz, yemeiçme iş yerine ait, üstüne bir de asgari ücretten fazla 6 bin ila 7 bin arasında değişen maaş veriyoruz yine de kimseyi bulup çalıştıramıyoruz” şeklinde konuştu.
“Gençlerimiz işsiz kalmasın”
Çalışmak isteyen kişilerin iş bilmelerinin önemi olmadığına değinen Beyazıt, “Bizimle çalışacak kişilerin iş bilip bilmemesi önemli değil, bizim için bir önem arz etmiyor. Bu kişileri biz yetiştirebiliriz yetiştirme esnasında da asgari ücret veriyoruz, yaklaşık 56 ay süre zarfında işi öğrenmiş oluyor. Ama çokça aramıza rağmen, sosyal medya üzerinden yazmamıza rağmen bir türlü eleman sıkıntımızı gideremedik” dedi. Ortaöğretimden sonra ailelerin çocuklarını sanat okullarına yönlendirmesi çağrısında bulunan Beyazıt, “Çok geç olmadan aileler çocuklarını sanat okullarına, bizlere yönlendirirlerse biz bu gençleri hem yetiştiririz hem de ekonomiye katkılarını sağlarız. Çocuklarımız işsiz kalmasın, bu vesileyle devletten yüklerini azaltmış oluruz” diye konuştu.
"Mermer işini duyan korkuyor, çalışmak istemiyor eskisi gibi ağır işler değil"
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mermercilik, taşcılık gibi beden gücü gerektiren işlerin kolaylaştığına vurgu yapan Beyazıt, "İnsanlar istiyor ki masa başı bir işimiz olsun, yorulmayalım ama emeksiz yemek olmaz. Mermer atölyesinde çalışır mısın dediğimde insanlar çekiniyor, korkuyor. Eskisi gibi sırtında mermerle 56 kat çıkmak yok, mermerleri yukarı taşıyan portatif cihazlarımız var hangi kata çıkacaksa oraya çıkarıyor, teknolojinin nimetleri bunlar, bu nimetleri kullanarak işleri kolaylaştırıyoruz. Gençler yeter ki çalışsın, ekmek parası kazansın. İş var, her işin bir zorluğu vardır muhakkak kolay iş yok" ifadelerine kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bocce sporcularından önemli başarı
YEREL HABERLER Bocce sporcularından önemli başarı
Karınları doyan süt kuzularının ahırda neşeli halleri renkli görüntü oluşturdu ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesiyle Bayburt’ta küçükbaş hayvan sayısı hedeflenen düzeye ulaştı
YEREL HABERLER Karınları doyan süt kuzularının ahırda neşeli halleri ...
104. yıl programı belli oldu
YEREL HABERLER 104. yıl programı belli oldu
Bayburt Üniversitesinde, 2021-2022 akademik yılı bahar dönemi Akademik Kurul toplantıları yapıldı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinde, 2021-2022 akademik yılı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.