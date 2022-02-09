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Bayburtlu fırıncı karlı yolları aşarak yıllardır köylere ekmek götürüyor

İHA

Bayburtlu fırıncı karlı yolları aşarak yıllardır köylere ekmek götürüyor

Bayburt'ta fırıncı Bünyamin Pala, bakkalı olmayan köyler başta olmak üzere kent merkezine 4550 kilometre uzaklıkta bulunan köylere minibüsle ekmek götürerek, köylülerin ekmek ihtiyacını gideriyor.
Ekmek götürdüğü köylerden sadece ekmeğin parasını alan Pala, amacının sadece hizmet olduğunu, ekmeğin parası dışında başka ücret almadığını dile getirdi. Soğuk havaya ve karlı yollara aldırış etmeden haftanın 5 günü sabahın erken saatlerinde ekmek dağıtımına giden Pala, bakkalı olan köylere de ekmek ulaştırdığının altını çizerek, "Köylerde kış aylarında insan pek kalmıyor kalanlar genelde ihtiyarlar oluyor bakkalları var ama ekmeği bu uzak köylere ulaştırarak bakkaldan ekmek ihtiyaçlarını gidermelerini kolaylaştırıyoruz" diye konuştu.
"Bayat ekmekleri ise köylerdeki sahipsiz hayvanlara veriyorum"
Ekmek dağıtım işi bittikten sonra elde kalan bayat ekmekleri ise sokak hayvanlarına vererek karınlarını doyurduğunu belirten Pala, "Ekmekleri çöpe atmıyorum, poşetliyorum yollarda hayvanların yiyeceği yerlere bırakıyorum. Yaban hayvanları başta olmak üzere kediler, köpekler, kuşlar bu ekmekleri yiyor ekmekler bu şekilde çöpe gitmemiş oluyor" şeklinde konuştu.
"Cami hoparlöründen 'ekmekçi' geldi diye anons yapıyorum"
Gittiği köylerde köylülerin ekmek alabilmesi için cami hoparlöründen anons yapan Pala, "Ekmekçi geldi diye anons yapınca herkes duyuyor köyler genelde 6070 haneli olduğundan anonsu duymayan kalmıyor, duyanlar da gelip ekmeğini alıyorlar" dedi.
"Benzin parası ekmek fiyatına dahil değil sadece ekmeğin ücretini alıyorum"
4550 kilometre uzaklıkta bulunan köylere giderek ekmek ulaştıran Pala, benzinin parasını cebinden karşıladığını vurgulayarak köylere sadece hizmet götürdüğünü ifade etti. Tek amacının bu soğuk kış günlerinde yaşlıların tandır yakmadan, ekmeğe kolayca ulaşması olduğunu dile getiren Pala, "Yaz aylarında da ekmek götürüyorum ama kışın biraz durum farklı Bayburt çok soğuk oluyor, üstüne köy yolları genelde karlı oluyor köyde kışın kimse kalmıyor neredeyse, yaşlılarımızın bir de tandır yakıp bu soğukta uğraşmamaları için kar kış demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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