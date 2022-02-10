Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiyle birlikte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle Bayburt Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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