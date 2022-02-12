Bayburt’ta 2022 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama programı başladı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "2022 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyasına başladık. İlimiz merkez ilçe, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kampanya döneminde 172 köy, 2 belde, 19 mahalle ve bağlı mezralarda toplamda 22 personel ile 75 bin baş hayvana şap aşısı 75 bin çiçek aşısı ve 15 bin buzağıya küpe takıp tanımlamayı planlıyoruz. Şap aşılaması kampanyamızla beraber küpesi takılmamış buzağılara kulak küpesi, daha önce tanımlanmış ancak kulak küpesi düşmüş hayvanlara düşen kulak küpelerinin yeniden takılması, İşletmelerin hayvan varlıklarının güncellenmesi çalışmaları da yapılacaktır." dedi.

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