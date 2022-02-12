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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Adayı Pekmezci’den BGC’ye ziyaret

İHA

Başkan Adayı Pekmezci’den BGC’ye ziyaret

Bayburt Kahveciler, Otelciler ve Lokantacılar Odası, 3 Mart 2022 Perşembe günü 18. Olağan Genel Kurul kongresini yapacak. Başkan adayı İbrahim Pekmezci, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, başkan adaylığını kamuoyuna duyurdu.
25 yıldır esnafın içinde olduğunu, iki dönemdir de odanın yönetiminde olduğunu ifade eden Pekmezci, hizmet için aday olduğunu, seçimleri kazanması halinde oda üyelerinin sorunlarının tamamına çözüm üreteceklerini belirtti.
Pekmezci, başkan adaylığına 7 ay öncesinde karar verdiğini, bu süre zarfında çevresini de haberdar ettiğini belirterek, kongrede oy kullanacak tüm delegeye ulaştığını belirtti.
Kongrede 337 üyenin oy kullanacağını söyleyen Pekmezci, 3 Mart 2022 günü yapılacak kongrede tüm esnaflardan destek istedi.
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, ziyaretlerinden dolayı İbrahim Pekmezci’ye teşekkür ederek, başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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