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Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplıyken merkezde bahar havası yaşanıyor

İHA

Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplıyken merkezde bahar havası yaşanıyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar esareti devam ediyor. Bayburt merkezde ise güneşle birlikte yazdan kalma günler yaşanıyor.
Güneşi fırsat bilerek dükkânının önünü yıkayan esnaf Yılmaz Türk, şubat ayında eskiden çok soğuk havaların yaşandığını dile getirerek, "Yazdan kalma güzel bir hava var. Şubat ayında dükkânımın önünü yıkıyorum. Eskiden bu aylarda kar, kış olurdu şimdi hava çok güzel" dedi.
Bayburtlu vatandaş Sinan Koçer ise merkezde bahar havasının yaşandığını, köylerde bu durumun farklı olduğunu belirterek, "Şubat ayındayız bahar havasını adeta yaşıyoruz. Eskiden şubatmart aylarında diz boyu kar olurdu şimdi tam bir yaz havası mevcut. Böyle giderse bahar erken gelir merkezde yaz havası var ama köylerde durum farklı oralarda kar var. Şu an Bayburt'ta çok güzel hava var" şeklinde konuştu.
Öte yandan Bayburt İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması yürütülürken, kapalı köy yolu bulunmuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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