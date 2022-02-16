Bayburt Üniversitesi lisansüstü programlarına yoğun ilgi

Bayburt Üniversitesi, ön lisans ve lisans bölümlerinde olduğu gibi lisansüstü eğitim programları da yoğun ilgi gördü.

Güçlü akademik kadrosu ve bilimsel çalışmalarıyla öğrencilerine lisansüstü programlarla akademik alanda ilerleme imkanı sunan; bu doğrultuda doktora ile tezli ve tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim görmek isteyen öğrencilere zengin ve nitelikli bir araştırma olanağı sağlayan Bayburt Üniversitesinde, lisansüstü programlar için belirlenen kontenjanlara adaylar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

20212022 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara; 183 yüksek lisans, 9 doktora olmak üzere kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı toplamda 192 oldu. Bahar döneminde ilk defa öğrenci alımı yapılan anabilim dallarından İslam Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programına 11 öğrenci kayıt yaptırırken, Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimine ise 6 öğrenci kayıt yaptırdı.

Bunların yanı sıra biri doktora programı, yedisi ise yüksek lisans programı olmak üzere toplamda 8 milli sporcu da lisansüstü programlara yerleşmiş oldu.

Lisansüstü programlara ilginin artmasından memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, program çeşitliliğinin her yıl artmasının, çağın gereksinimlerine ve öğrencilerin beklentilerine yönelik adımlar atılmasının tercih edilme oranlarında büyük artışa sebep olduğunu ifade etti.

Bayburt Üniversitesinin, sadece eğitim alanında değil aynı zamanda araştırma alanında da tercih edilen bir üniversite olduğunu dile getiren Rektör Türkmen; “Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde var olan doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile bilime hizmet etmek, ülke yükseköğretiminin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıları yetiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelişmiş alt yapıya ve güçlü akademik kadroya sahip olan üniversitemizi tercih eden lisansüstü öğrencilerimiz, üniversitemizde arzu ettikleri eğitimi alarak kariyerlerine daha güçlü bir şekilde devam edecekler. Araştırmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak, akademik ve mesleki anlamda kendini geliştirmek üzere lisansüstü programlarımıza yoğun başvuruda bulunan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

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