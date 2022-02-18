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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

450 hafız adayı tarih ve kültür gezisinde buluştu

İHA

450 hafız adayı tarih ve kültür gezisinde buluştu

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı kız ve erkek yatılı hafızlık Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler Erzurum’da bulunan tarihi ve kültürel mekânları ziyaret ettiler.
Bayburt İl Müftülüğü’nün koordinasyonu ile düzenlenen iki günlük gezi programına 7 Kur’an kursundan 450 öğrenci katıldı. Öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen gezi kapsamında 15 Şubat 2022’de kız öğrenciler, 16 Şubat 2022’de erkek öğrenciler; Kop Şehitliği, Aziziye ve Mecidiye Tabyaları, Nene Hatun’un Kabri, Abdurrahman Gazi Türbesi, Erzurum Kalesi, Kümbetler, Palandöken Kayak Merkezi, Yakutiye Medresesi ve Ulu Cami gibi tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ettiler.
Konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu şunları kaydetti: “Hafızlık yapan öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak için bu programını düzenledik. İmkânlar ölçüsünde bu tür programlara devam edeceğiz” dedi.
‘Hafızlarımıza milli ve manevi değerlerimizi öğretmek en öncelikli görevimiz’
Açıklamalarına devam eden Müftü Başoğlu: “Kur’an kurslarımızda okuyan öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi öğretmek en öncelikli görevimiz. Onun için bu gezimize tarihe ikinci Plevne Savunması olarak geçen Kop Savunmasının yapıldığı alandaki Kop Şehitliğinden başladık. Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından "93 Harbi" diye adlandırılan 18771878 OsmanlıRus savaşında genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla simge haline gelen Nene Hatun’un kabrini ziyaret ettik. Burada kız hafızlarımızın duygularına şahit olduk. Öğrencilerimizle birlikte birçok tarihi mekânı gezdik. Tarihe ilim, irfan ve kahramanlıklarıyla yön veren kahramanlarımızın kabirlerini ziyaret ettik. Kız öğrencilerimizin her birinin Nene Hatun şuuruyla, erken öğrencilerimizin Kop Savunması kahramanların şuuruyla yetişmesini temenni ediyor ve onun için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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