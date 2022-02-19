Şehitlere saygı yürüyüşü için Kop Dağı’nın yolları açılıyor

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’ncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan “Kop Dağı’nda Şehitlere Saygı Yürüyüşü” etkinliği için karlı dağ yolları açılıyor.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'ncü yıl dönümü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Günlerdir süren programlar kapsamında il protokolü, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve Bayburtlu vatandaşların katılımı ile Kop Dağı’nda, şehitleri anmak için yürüyüş düzenlenecek. Bugün saat 11.30’da başlayacak olan saygı yürüyüşü öncesinde Bayburt Belediyesi tarafından hummalı çalışma yapılarak karla kaplı yollar program için hazır hale getirildi.

Bayburt Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, tüm vatandaşlar kentin kurtuluşunun 104’ncü yıl dönümü dolayısıyla Kop Dağı’nda düzenlenecek olan şehitlere saygı yürüyüşüne davet edildi.

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