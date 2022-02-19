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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt, konut satış sayısının en az olduğu iller arasında yer aldı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre; Bayburt'ta 2022 Ocak ayında 44 konut satışı gerçekleşti. Bayburt, bu verilere göre; konut satış sayısının en az olduğu iller arasında yer aldı.

Bayburt, konut satış sayısının en az olduğu iller arasında yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre; Bayburt'ta 2022 Ocak ayında 44 konut satışı gerçekleşti. Bayburt, bu verilere göre; konut satış sayısının en az olduğu iller arasında yer aldı.
Türkiye genelinde Ocak ayında 88 bin 306 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu.
İpotekli konut satışları 18 bin 183 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,4 artış göstererek 18 bin 183 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.
Diğer satış türleri sonucunda 70 bin 123 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 70 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,4 olarak gerçekleşti.
İlk el konut satış sayısı 27 bin 203 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 27 bin 203 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,8 oldu.
İkinci el konut satışlarında 61 bin 103 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 artış göstererek 61 bin 103 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,2 oldu.
Yabancılara Ocak ayında 4 bin 186 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara izledi.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 761 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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