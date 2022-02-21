Kurtuluş haftasında çocuklar unutulmadı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çocuklar için eğlence programı düzenlendi.

Bayburt Belediyesi tiyatro ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar doyasıya eğlendiler. Kapılarını ilk defa “Çocuk Eğlence Programı” ile açan Hacı Kıyasi Şentürk Camii altında bulunan Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda, çocuklara kitap hediye edilerek çikolata ikram edildi. 5 seans olarak planlanan gösteri programı yoğun ilgi görmesi sebebiyle 6 seans olarak yapıldı.

Miniklerin akın ettiği gösteride birbirinden renkli oyunlarla oldukça eğlenen çocuklara palyaçolar da eşlik etti. Programın sürprizi ise Türk Dünyasının birleştirici unsuru olan Dede Korkut’un hikâyelerinde yer alan en meşhur kahramanı Bamsı Beyrek’in canlandırılması oldu. Çocukların oldukça ilgiyle izlediği gösteride Bamsı Beyrek Boğaçhan’ın hikâyesi anlatıldı.

Program kapsamında evethayır oyunu, çığlık atma oyunu ve tıp oyunu oynandı. Oyunlarda başarılı olanlara sürpriz hediyeler verildi. Ayrıca programda eğitici ve öğretici oyunlara da yer verildi.

‘Başkan Pekmezci’den Kapalı Çocuk Oyun Salonu müjdesi’

Çocuklar doyasıya eğlenirken Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de sevinçlerine ortak oldu. Programı çocuklarla birlikte izleyen Başkan Pekmezci yaptığı konuşmada, “Bugün Bayburt’un düşman istilasından kurtuluşunun 104’ncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesile ile bu güzel ortamda çocuklarımız için bir şeyler yapalım dedik. Sevgili çocuklar biz sizleri çok seviyoruz. İnşallah Bayburt’umuzdaki bu eksikliği gidermek adına bundan sonra sizler için sürekli güzel programlar yapacağız. Bu ülkenin gerçek sahipleri yarın sizler olacaksınız. Bayburt Belediyesi’ne ait olan bu Çoruh Kültür Merkezi artık sizler için bu hizmeti her zaman yapacak bir alan olacak. İnşallah sizleri burada ağırlayacağız. Size bir müjde vermek istiyorum. Allah nasip ederse bu sene içerisinde sizin için kapalı büyük bir oyun salonu yapıyoruz. Yazın da kışın da kullanılacak o salon ailelerinizle birlikte çok rahat kullanacağız, aklınıza gelen her türlü oyuncağın olduğu bir alan olacak. Sizler bizim yarınımızsınız. Bu ülkeye yarın sizler sahip çıkacaksınız. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Ailelerinizi ve öğretmenlerinizi dinleyin. Siz ne kadar güzel eğitilip yetiştirilirseniz, ne kadar mutlu olursanız biz de sizinle mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda çocukların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Başkan Pekmezci miniklerin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

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