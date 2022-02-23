“Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası” heyecanlı anlara sahne oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası” heyecanlı anlara sahne oldu

İHA

Türklerin Anadolu'ya göç ettikten sonra oynamaya başladıkları ve savaş için talim olarak gördükleri ata sporu cirit Bayburt'ta bu kez kurtuluşun 104. yıl dönümü münasebetiyle oynandı.

“Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası” heyecanlı anlara sahne oldu

Türklerin Anadolu’ya göç ettikten sonra oynamaya başladıkları ve savaş için talim olarak gördükleri ata sporu cirit Bayburt’ta bu kez kurtuluşun 104. yıl dönümü münasebetiyle oynandı.
Cirit sporunun yaşatıldığı illerden Bayburt’ta kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde, Bayburt Belediyesi Cirit sahasında Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübünün karşılaştığı müsabaka heyecanlı dakikalara sahne oldu. Dostluk havasında geçen müsabakada, ciritçiler at binip cirit atmadaki hünerlerini centilmence sergilerken müsabakayı izleyen cirit severler ise keyifli anlar yaşadı. Karşılaşma öncesi her iki takımın kaptanına da başarılar dileyen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı konuşmada, “Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakasına hepiniz hoş geldiniz. Çoruh ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerimizin müsabakalarını bu güzel günde izleyeceğiz. Size başarılar diliyorum. Sizinle her zaman gurur duyuyoruz. Ve diyorum ki, Bayburt’taki yedi atlı spor kulübümüz de örnek bir davranış sergileyerek birbirleriyle uyum ve ahenk içerisinde çalışmalarına devam ediyorlar. Bayburt Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızdayız. Yanınızda olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği karşılaşma berabere sonuçlandı. Dostluğun kazandığı karşılaşmanın ardından her iki takımın kaptanlarına kupalarını Başkan Pekmezci verdi. Soğuk havaya aldırış etmeden müsabakayı yoğun ilgiyle takip eden seyirciler, müsabakadan keyif aldıklarını belirterek, her iki takımın kazanmasını istediklerini dile getirdiler. Soğuk havada keyifli anlar geçiren vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek dağıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TGK Başkanı Kolaylı: "BİK tarife artışı basına can suyu olacak"
YEREL HABERLER TGK Başkanı Kolaylı: "BİK tarife artışı basına can ...
Bayburt Çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Bayburt Çalıştayı düzenlendi
Bayburt’ta ilk Erişilebilirlik Bayrağı göndere çekildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta ilk Erişilebilirlik Bayrağı göndere ...
Bayburt'ta İmera rüzgarı esti
YEREL HABERLER Bayburt'ta İmera rüzgarı esti
Bayburt’ta kurtuluş coşkusu Cumhuriyet Caddesine taştı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kurtuluş coşkusu Cumhuriyet Caddesine ...
Kurtuluş haftasında çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER Kurtuluş haftasında çocuklar unutulmadı
Vali Epcim: “Bayburt müdafaası muvaffak olmuş bir Plevne sayılmalıdır”
YEREL HABERLER Vali Epcim: “Bayburt müdafaası muvaffak olmuş bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.