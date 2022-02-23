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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Çalıştayı düzenlendi

İHA

Bayburt Çalıştayı düzenlendi

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla üniversite tarafından Bayburt Çalıştayı düzenlendi.
Çalıştay açılış töreninde konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Türkiye’nin birçok ilinde kurtuluş etkinlikleri düzenlendiğini ifade eden Vali Epcim bu etkinlikleri düzenlemeyi en çok hak eden illerin başında Bayburt’un geldiğini söyledi. Vali Epcim, tarihte büyük çaplı Rus işgaline uğramış sayılı şehir olduğunu ve bunlardan birinin de Bayburt olduğuna dikkat çekti.
Rus işgali ve sonrasında Ermeni çeteler tarafından gerçekleştirilen katliamın hafızalarda canlı tutulduğuna vurgu yapan Vali Epcim, “Bunu halkın içerisinde, özellikle belirli bir yaş üzerindekilerle görüştüğünüzde canlı bir şekilde hissediyorsunuz ki Bayburt gerçekten bir kurtuluşun şehri. Bu manada Bayburt’u çok önemsiyoruz.” dedi.
Vali Epcim, Bayburt Çalıştayı’nın bu anlamda değerli olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “Yaptığınız tarihi okumalarda, üniversite hocalarımızın yaptığı değerlendirmelerde Bayburt’umuzun kültürel ve tarihi derinliğine hayran olmamak elde değil. Kendi nüfus ölçeğinin çok ötesinde bir kültürel ve tarihi derinliğe sahip. Ayrıca çok fazla yetişmiş insanı mevcut. Değerli insan kaynağı çıkarmış bir memleket. Kendi nüfus ölçeğinin çok ötesinde yetişmiş insan çıkarmanın da gururunu yaşıyor. Bu anlamda Bayburt’un kültürel derinliğini özellikle gençlerimizin okudukça çok önemli kazanımlar elde edeceklerini düşünüyorum. Üniversitemizin bu alanlarda kitapları var. Bu kitaplardan bizler de yararlanıyoruz. Bu kitaplara emek veren üniversiteye çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyoruz.”
Vali Epcim, 104. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri vesilesiyle Kop Müdafaası’nda şehit düşenler başta olmak üzere Ermeni mezalimi şehitlerini de hayır ve rahmetle yâd ettiğini aktardı.
Üç oturumdan oluşan çalıştayda çeşitli yönleriyle Bayburt ele alındı. Bölgedeki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin yanı sıra Bayburt’un tarihi ve kültürel birikiminin de değerlendirildiği çalıştaya 15 akademisyen katkı sundu.
Törende ayrıca okçuluk yarışmalarında derece elde edenlere ödüllerinin takdimiyle sona erdi.

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