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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TGK Başkanı Kolaylı: "BİK tarife artışı basına can suyu olacak"

İHA

TGK Başkanı Kolaylı: "BİK tarife artışı basına can suyu olacak"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı ve BİK Genel Kurul Üyesi Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu’nun yaptığı genel kurul toplantısında alınan 'Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nin 20,40TL'den 35 TL'ye yükseltilmesinin yerel basın için can suyu olacağını söyledi.
Türkiye genelinde 9 gazeteciler federasyonu, 86 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek örgütü ile bu kuruluşlara üye 20 bin gazeteciyi temsil eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu adına yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Nuri Kolaylı, Basın ilan Kurumu’nun yerel basın açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek olan ilan tarifesi artışının, girdi maliyetlerinin ve döviz kurlarının olağandışı artışıyla kapanmanın eşiğine gelen yerel basın kuruluşları için rahatlatıcı bir karar olduğuna dikkat çeken TGK Genel Başkanı Kolaylı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Toplam 36 üyeden oluşan Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuzu temsil eden arkadaşlarımızla birlikte, yerel basının sorunlarını gündeme getirerek çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Basın İlan Kurumu Genel Kurulumuzun son toplantısında, tirajı 50 binin altındaki gazeteler için uygulanan ve sütun/cm fiyatı 20,40 TL olan ilan bedeli, 35 TL’ye yükseltildi. Tirajı 50 binin üzerindeki gazeteler için uygulanan sütun/santimetre fiyatı da 49,35 TL’den 63 TL’ye yükseldi. Beklentimiz, Cumhurbaşkanlığınca onaylanıp bir an önce Resmi Gazetede yayınlanarak 1 Mart itibariyle yürürlüğe girmesidir. Bu kararın alınmasında emeği geçen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’a, Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyelerine, Genel Kurul Üyesi Medya İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı'ya, TGK ailemizin temsilcileri Nazmi Bilgin'e, Mustafa Arslan'a, Şevket Erzen'e ve Şevket Karahan'a meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum.”

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