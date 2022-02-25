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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeki aracın çarpması sonucu 8 yaşında ki çocuk yaralandı

İHA

Seyir halindeki aracın çarpması sonucu 8 yaşında ki çocuk yaralandı

Bayburt’ta seyir halindeki aracın çarpması sonucu yaya olan 8 yaşında ki çocuk yaralandı.
Bayburt merkez Hastane Caddesi güzergâhında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 UA 105 plakalı E. B.’nin kontrolündeki araç, seyir halinde ilerlerken yola çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun yardımına etraftaki vatandaşlar koşarak olay yerine sağlık ekiplerini ve polis çağırdı. Dizlerinin üzerine düşen ve yaralanan çocuğa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğa çarpan sürücü ise, 1520 kilometre hızla gittiğini, çocuğun bir anda önüne atladığını söyleyerek, çarpmanın etkisiyle kendisinin de korktuğunu ve panik yaşadığını dile getirdi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yaralı çocuk, tedavisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.

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