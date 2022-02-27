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Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü Bağcılar’da kutlandı

İHA

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü Bağcılar’da kutlandı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Bağcılar’da anma programı düzenlendi.
Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bayburt Valisi Cüneyt Epçim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın ve çok sayıda Bayburtlu katıldı.
Programda günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmaların ardından platforma çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Zannettiler ki Avrupa her şeyin hâkimidir. Gelip aşağıda terör koridoru kurup bu ülkenin huzurunu ve birliğini bozmaya çalışan tezgâhları kurmak elbette büyük devlete yakışan bir iş değildir. Bugün Ukrayna’da savaş var. İnsanlar oradan kaçıyorlar. Amerika bize F35 ve F16’larla ilgili hikâye okuyorsun ya Rusya’ya karşı laf ebeliğinden başka bir şey gerçekleştirmeyen bir anlayış ortaya koyuyorsun. Avrupa ne oldu? Hani gücünüz kuvvetiniz vardı. Türkiye’ye gelince yukarıdan aşağıya her türlü sözü söylüyorsunuz. Her türlü yaptırımı ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Hani ne oldu? Hadi şimdi sözünüzün dışında bir adım ortaya koyabilme kabiliyeti koysanıza. Yine ne varsa Türkiye kendi iradesini, kendi yardımını, kendi desteğini, kendi anlayışını ortaya koyabiliyor” dedi.
“Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5’ten büyüktür' sözü sadece dünyaya karşı söylenmiş bir söz değil” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, “Afganistan’dan Amerika kaçarken o insanlar uçağın tekerleğine sarılıp oradan kaçma görüntüsünü hatırlıyor musunuz? İşte bu görüntü dünyaya meydan okuyan ben dünyanın beyi, paşasıyım diyenin iflasının görüntüsüdür. Yıllarca oradaki insanları zulme, oradaki insanları sıkıntıya düşürmeye çalışan bir anlayışın iflasıdır. Hemen yanı başımızda Irak ve Suriye’de iki terör örgütü ile iki devletin otoritesini ortadan kaldırdılar. Hesapları sadece o iki ülke değil. Hesapları Türkiye’ydi. Hesapları Türkiye’nin birliği ve beraberliğiydi. Biz 20 yıldır onların sözlerine ve ninnilerine Ukrayna gibi bakmış olsaydık, bugün bizi de zulüm altında inim inim inletirlerdi. Dünya ne derse desin, o büyük zengin ülkeler ne derse desin. Burada benim hemşerilerim Bayburtlular en iyi bilirler, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Ne Avrupa’ya ne de batıya hiçbir şekilde bir itimadımız olamaz. Birileri gidip onların büyükelçilerine görüşebilirler, mektup yazabilirler, biz o defteri İstiklal Savaşı'nda kapattık” diye konuştu.
Bakan Soylu programda anne ve babasının Bayburt’la ilgili anısını anlattığı sırada gözleri doldu.
Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti: “Rahmetli annem ve babam Bayburt’ta o nehrin kenarında oturduğunda beni ararlardı. Senin sevdiğin yerde oturuyoruz, derlerdi. Biz Bayburt’u haritadan değil gönlünden sevenlerdeniz. Oralara gittiğinde kendi kimliğini yeniden bulan yeniden o güçlü insanlarla bir arada durduğumuzda inancımızı ve kimliğimizi yeniden bulduğumuz bir anlayışın içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
Program halk oyunları gösterisi ve renkli etkinliklerle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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