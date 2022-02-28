Bayburtlu bilek güreşi şampiyonu yeni şampiyonluklara hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburtlu bilek güreşi şampiyonu yeni şampiyonluklara hazırlanıyor

İHA

Bayburtlu bilek güreşi şampiyonu yeni şampiyonluklara hazırlanıyor

2 kere üst üste bilek güreşi sporunda Dünya şampiyonu olan Bayburtlu milli sporcu Yusuf Ziya Yıldızoğlu, Mart ayında Eskişehir'de gerçekleşecek olan Milli Takım seçmeleri için çaba sarf ettiğini söyleyerek, Mayıs ayında ise düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında yeniden şampiyonluğu hedeflediğini dile getirdi.
Yalova'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Yıldızoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'ta dinlenmeden sıkı bir spor programıyla yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılında, bilek güreşi antrenörü olan ve bilek güreşinde Dünya şampiyonluğu bulunan Bayburtlu Tuncay Başaran sayesinde bilek güreşi sporuyla tanışan Yıldızoğlu, 20152021 yılları arasında Türkiye şampiyonluğu elde etmiş, 2017 yılında Avrupa 3'üncüsü olmuştu. 2019 ve 2021 yılında büyük erkeklerde Dünya şampiyonu olan Yıldızoğlu, 2020 yılında pandemi nedeniyle turnuva yapılmadığını vurguladı. 13 defa şampiyonluk heyecanı yaşadığını ileri süren Yıldızoğlu, 7 kere Türkiye şampiyonu olduğunun altını çizerek, üniversiteler arası turnuvalarda 4 kez şampiyonluk yaşadığını, bunun yanı sıra üst üste 2 kere Dünya şampiyonu olduğunu belirtti.

"Amacımız İstiklal Marşını okutup, ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek"
Milli takım seçmelerine ve Avrupa şampiyonasına az bir süre kala tatilini bitirerek Yalova'ya dönen ve Engin Terzi hocasının programlarıyla çalışmalarına Yalova'da hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Yıldızoğlu, Engin hocası sayesinde bir çok başarıya imza attığını, şampiyonluklarını hocasına borçlu olduğunu ifade etti. Ay yıldızlı bayrağı tekrardan göndere çekmenin hayalini kurduğunu söyleyen Yıldızoğlu, "Çok kısa bir süre kaldı maçlara Engin hocamla birlikte ciddi bir şekilde turnuvalara, maçlara hazırlanıyoruz. Dünya şampiyonası 2022 yılında ülkemizde gerçekleşeceği için biz de tüm gayretimizle hazırlığımızı devam ettiriyoruz. Amacımız ayyıldızlı bayrağı göndere çekmek, birinci olup o kadar ülke içerisinde gururla İstiklal Marşımızı okumak, okutmak ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü Bağcılar’da kutlandı
YEREL HABERLER Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü ...
Bayburt’ta 2021 yılında 436 evlilik gerçekleşti Bayburt, kaba evlenme hızının en düşük olduğu 3’ncü il oldu
YEREL HABERLER Bayburt’ta 2021 yılında 436 evlilik ...
Nesli tükenmekte olan vaşaklar Bayburt’ta görüldü
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan vaşaklar Bayburt’ta görüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.