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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Tozlu son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Prof. Dr. Tozlu son yolculuğuna uğurlandı

Covid19’a yenik düşerek hayatını kaybeden Türkiye’de felsefe alanında tanınan isim Prof. Dr. Necmettin Tozlu son yolculuğuna uğurlandı.
Covid19 tedavisi gördüğü Sakarya'da hayatını kaybeden, Bayburt Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı, Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulunan ve buradan emekli olan, Türkiye’de felsefe alanında tanınan isim 4 çocuk babası Prof. Dr. Necmettin Tozlu Bâbertî Külliyesi Mustafa Köseoğlu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine Bayburt Asri Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze namazına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi akademisyenleri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
‘Prof. Dr Necmettin Tozlu kimdir?’
1945 yılında Gümüşhane’nin Kocayokuş köyünde dünyaya gelen Tozlu, İlkokulu Kale’de, orta ve lise eğitimini Gümüşhane’de bitirdikten sonra, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne Pedagoji Asistanı olarak girdi. İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Eğitim Sistemi Üzerindeki araştırmasıyla doktorasını verdi. Michigan Üniversitesinde araştırma ve incelemelerde bulundu. Eğitim Felsefesi Anabilim Dalında Doçent unvanını aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı ve aynı üniversitede Profesörlüğe yükseldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.
“Eğitime Giriş”, “Eğitim Felsefesi”, “Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar”, “Orta Öğrenimde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi”, “Eğitim Problemlerimiz Üzerinde Düşünceler” konularında eserler yazdı.
Bayburt Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulunduktan sonra emekli olan 4 çocuk babası Tozlu iyi derecede İngilizce biliyordu.

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