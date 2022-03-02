'Buzdan sal' ile balık avı



Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT, (DHA)BAYBURT'ta Çoruh Nehri'ndeki buzları kırıp, 'sal' yapan bir grup, bu yöntemle hem karşı kıyıya geçiyor hem de balık avlıyor. Nehre balık tutmak için geldiklerini söyleyen Uğur Yıldırım, "İlk olarak kazmalarla buzu kırıyoruz. Delik delip, arkadaşlarla birlikte balıkları yakalıyoruz" dedi.

Bayraktar köyünde, sıfırın altında 15 derece olan hava sıcaklığında Çoruh Nehri'ndeki buzları kırıp, 'sal' yapan grup, karşı kıyıya geçiyor. Balık da avlamaya çalışan grup, diğer buz kütleleri üzerinde 2 delik açıyor. Gruptakiler, ilk delikten ses çıkarıyor, ikinci delikten de sesten kaçan balıkları elleriyle avlayıp, buz üstüne çıkarıyor. Saatler süren çabaların ardından günlük hedefini tutturan grup, balıkları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

'BİLMEYENLER İÇİN TEHLİKELİ'

Kış mevsiminde balık tutmak için geldiklerini söyleyen Uğur Yıldırım, "Kuytu köşelere saklanan balıkları bulup elimizle yakalıyoruz. Tabi balıkları bulmak çok zor. Herkes bulamaz. Bizler de zahmetlere katlanıp, buz altındaki balıkları yakalıyoruz. İlk olarak kazmalarla buzu kırıyoruz. Delik delip, arkadaşlarla birlikte balıkları yakalıyoruz. Yakaladığımız balıkları köye götürüp, dağıtıyoruz" dedi.

Balık avı ile ilgili Osman Yıldırım ise "Hem kendimiz eğleniyoruz hem vakit geçirmiş oluyoruz hem de yaşlılarımıza bir nevi yardımımız dokunuyor. Çocukluğumuzdan beri Çoruh Nehri'nde olmamız nedeniyle nasıl hareket edeceğimizi bildiğimiz için, bizim için sal yapmanın bir tehlikesi yok. Bunu bilmeyen insanlar için tehlikeli oluyor" diye konuştu.

Ali Yıldırım da "Köyde balık ihtiyacı olan veya canı balık çeken insanlar var. Burada tuttuğumuz balıkları onlara götürüyoruz. Bir nevi spor yapıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2022-03-02 10:34:58



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