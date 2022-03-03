Bayburt'ta deprem haftasının bilgilendirme toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta deprem haftasının bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

Bayburt'ta deprem haftasının bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, 17 Mart deprem haftası nedeniyle hafta boyunca gerçekleştirilecek tatbikatlar hakkında bilgiler verdi.
Toplantıda, belirtilen tarihlerde bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini ve bunun yanı sıra tatbikatların gerçekleşeceğini söyleyen Arslan, “Geçtiğimiz yıl, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız tarafından afet eğitim yılı olarak ilan edildi. Geçen yıl Türkiye çapında 56 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verildi. Bu sayı Bayburt’ta 55 bin kişi oldu. Bayburt’ta 55 kişiye ulaşarak afet farkındalık eğitimi verdik. Geçen yıl teorik olarak bu eğitimleri verdik, bu yıl da o verdiğimiz eğitimleri tatbiki yani öğrendiklerimizi hayata geçirebiliyor muyuz, uygulama yapabiliyor muyuz bunun testlerini yapacağız. Bu yıl da ‘Afet Tatbikat Yılı’ ilan edildi 17 Mart deprem haftası ilan edildiğinden tatbikatlarımız olacak ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek” dedi.
Yıl boyunca programların, etkinliklerin ‘Afet Yılı’ kapsamında sürdürüleceğini ifade eden Arslan, sözlerine şöyle devam etti: “İlk olarak bir okulumuzda, üniversitemizde öğrenci topluluklarıyla birlikte bilgilendirme çalışmamız olacak. Ardından küçük çaplı bir tatbikatımız gerçekleşecek. Cuma günü ise Bayburt İmam Hatip Lisesinde saat 11.30’da öğrenciler sınıftayken bir deprem anı canlandıracağız. Daha sonrasında ise tahliye anı tatbik edilecek yapılacak bu tatbikat Türkiye çapında bütün okullarda eş zamanlı olarak aynı gün, aynı saatte deprem anı ve tahliye tatbikatı şeklinde yapılacak. Bu uygulanan tatbikatta, bir alarm, zil çalacak deprem varmış gibi sirenler çalacak, öğrenciler bu etapta çökkapantutun yapacak tehlikenin geçtiği anlaşılınca ikinci bir zil çalacak ve çocuklar güvenli bir biçimde güvenli alan dediğimiz alana okul bahçesine, dışarıya tahliye edilecek. Cuma günü aynı zamanda arama kurtarma ekipmanlarımızla birlikte güvenli alanda olacağız. Hava şartları uygun olursa çadır kurma durumumuz olacağız. Kızılay Şube Başkanlığı çay, çorba gibi yemek ikramlarında bulunacak. Tüm Sivil Toplum Örgütleri tatbikatlarımıza katılım sağlayacak. Daha sonra 20 Nisan tarihinde ise tam tatbikatımız olacak. Amacımız burada bir deprem anında yapılması gerekenleri insanlara panik olmadan, kriz anını yönetebilmelerini sağlayarak, deprem anında yapması gerekenleri doğru bir şekilde uygulatabilmek”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurtuluş Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sonuçlandı
YEREL HABERLER Kurtuluş Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sonuçlandı
Vali Epcim, kahvaltıda gazilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Epcim, kahvaltıda gazilerle bir araya geldi
'Buzdan sal' ile balık avı
YEREL HABERLER 'Buzdan sal' ile balık avı
Bayburt güne kar yağışıyla uyandı
YEREL HABERLER Bayburt güne kar yağışıyla uyandı
Yüksek kesimlerde kar ve tipi
YEREL HABERLER Yüksek kesimlerde kar ve tipi
Prof. Dr. Tozlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tozlu son yolculuğuna uğurlandı
Bayburt'ta ihracat 128 dolar, ithalat 879 dolar olarak gerçekleşti
YEREL HABERLER Bayburt'ta ihracat 128 dolar, ithalat 879 dolar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.