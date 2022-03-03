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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksek kesimlerde kar yağışı

İHA

Yüksek kesimlerde kar yağışı

Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.
Kent merkezlerinde yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde yeniden kar ve tipi etkisini artırdı. Ekipler karla mücadele çalışması yürütürken ağır tonajlı araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.
Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar merkezde ise yağmur yağışı etkili oldu. Kardan dolayı kapalı köy yolu bulunmazken kardan dolayı daralan güzergâhlarda karayolları ekipleri genişletme çalışmasını sürdürüyor. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarılıyor.
Erzincan’ın da yüksek kesimli güzergâhlarda, özellikle gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (5070, yüksek kesimlerde 6080 km/sa) şeklinde esecek.
“Kuvvetli yağış uyarısı”
Bölgede görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”
Bölge genelinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (5070, yüksek kesimlerde 6080 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kesimlerde tipi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
“Çığ uyarısı”
Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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