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Bayburtlu kadınlar atık malzemelerden “Geri Dönüşüm Kütüphanesi” kurdu

İHA

Bayburtlu kadınlar atık malzemelerden “Geri Dönüşüm Kütüphanesi” kurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen “Sıfır Atık” ile “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projeleri kapsamında geri dönüşümden elde edilen malzemelerle kütüphane kuruldu.
Bayburt Halk Eğitim Merkezi’nde “Hayat Bulan Raflar ve Kitap Kokusu” etkinliğiyle kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt’un en önemli yönünün kültürel zenginliği olduğunu söyledi. Vali Epcim, özellikle Bayburtlu kadınların kültürel değerlere sahip çıkmalarının kendileri açısından bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin devam ettiğine işaret eden Vali Epcim, bu doğrultuda katı atıklardan enerji üretimi noktasında büyük yol kat edildiğini belirtti. Geri dönüşüm projeleriyle ekonomiye kazandırılan ürünlerin de olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, “İşte burada bugün bir kütüphane oluşturuldu. Sıfır atık seferberliğine biz de Halk Eğitim Merkezi’nde oluşturduğumuz kütüphane ile katkı sağlamış olduk. Bunun mutluluğu içerisindeyiz” dedi.
Geri Dönüşüm Kütüphanesi’nin Bayburt’a kazandırılmasında emeği bulunanlara teşekkür eden Vali Epcim, “Bayburt’tan sıfır atık seferberliğine bir selam yollamış oluyoruz. Bu vesileyle Hayat Bulan Raflar ve Kitap Kokusu etkinliği kapsamında derece elde eden hanımefendilere ödüllerini takdim edeceğiz. Kendilerini tebrik ediyorum. Sıfır atık seferberliğine Bayburt’tan iyi bir şekilde katılım sağlayarak bundan sonra da üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Tüm katılımcı hanımefendileri tebrik ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Halk Eğitim Merkezi’nin kendileri açısından yıllar boyu önemli misyon üstlendiğini kaydetti. Kendisinin de bir dönem merkez müdürlüğü yaptığını anımsatan Başkan Pekmezci, “Bayburtlu genç kızlarımızın maharetli ellerinde şekillenen ve ruh veren o çalışmaları gördüğüm zaman gurur duydum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bayburt’u her konuda tanıtma adına gayretleriniz bizlere mutluluk veriyor. Bundan kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan bir çalışmada Bayburtlu dokuma konusunda Türkiye çapında hazırlanan albüme girdik. Orada Bayburtlu hanımefendilerin hazırladığı ihramlardan elde edilen modernize edilmiş giysilerle mankenler bizim ürünlerimizi tanıttılar. Artık bundan sonra Bayburt ihramı Türkiye genelinde bir albüme dâhil oldu. Tüm bunlar Bayburtlular olarak yarına yönelik düşüncelerimize ışık tutmaktadır” ifadelerini kullandı.
Sıfır Atık Projesi’nin ülke genelinde başarıyla sürdürülmesinin kendilerini de mutlu ettiğine değinen Başkan Pekmezci, kitap okuma alışkanlığı kazandırması bakımından düzenlenen etkinliğin de önemli olduğunu kaydetti.
Etkinlikte projeye ilişkin bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu da Halk Eğitim Merkezlerinde vatandaşlara ücretsiz verilen eğitimlerin yanı sıra geçen yıl “Sıfır Atık” ve “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projelerine önemli destekler verildiğini bildirdi. Bu kapsamda merkezde ahşap atölyesi kurulduğunu anlatan Karakaşoğlu, şunları söyledi: “Kullanılmış çeşitli malzemeler tekrar boyanıp tamir edilerek Sıfır Atık projesi kapsamında geri dönüşümü sağlanmıştır. Bu eğitim öğretim yılında ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında Geri Dönüşüm Kütüphanesi hocalarımızın ve kursiyerlerimizin özverili çalışmalarıyla merkezimize kazandırılmıştır. Geri Dönüşüm Kütüphanesi’nin tanıtılması ve kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla ödüllü kitap okuma yarışması düzenlenmiş, yarışmaya kursiyerlerimizin yoğun ilgi göstermesi projenin amaca ulaşmasında önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır.”
Karakaşoğlu, çalışmalarına destekleri dolayısıyla Vali Epcim ile Başkan Pekmezci’ye teşekkürlerini bildirdi.
Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince hazırlanan mini konsere geçildi. Etkinlik “Hayat Bulan Raflar ve Kitap Kokusu” etkinliği kapsamında en fazla kitap okuyan kursiyerlere ödüllerinin takdimiyle devam etti.
Halk Eğitim Merkezi hocaları ve kursiyerlerinin atık malzemeler kullanarak oluşturdukları Geri Dönüşüm Kütüphanesi’nin açılışıyla etkinlik sona erdi.

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