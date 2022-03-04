Bayburt’ta kar ve tipiden 5 köy yolu ulaşıma kapandı

Pakistan'da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Bayburt’ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

5 köy yolunun gün içerisinde yapılan karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.