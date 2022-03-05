Bayburt’ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

İHA

Bayburt’ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Bayburt’ta 17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla ülke geneliyle eşzamanlı “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi.
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki tatbikatta 5.0 büyüklüğündeki deprem senaryosu canlandırıldı.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleriyle öğrencilerde deprem bilincinin artırılması ve deprem anındaki hareket tarzının öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta ÇökKapanTutun kuralı uygulandı.
Senaryo gereğince depreme ders esnasında yakalanan öğrenciler ilk kural olarak ÇökKapanTutun kuralını uyguladı. Deprem süresince kendilerini sınıflarda kuralı uygulayarak korumaya alan öğrenciler sarsıntının geçmesini bekledi. Sarsıntının bitmesinin ardından öğrenciler tahliye planı doğrultusunda toplanma alanlarına yöneldi. Toplanma alanlarında her sınıf kendi içinde çember oluşturarak geride kalan olup olmadığını kontrol etti.
Öğrencilerle tatbikata katılan Vali Cüneyt Epcim, deprem anında uyulması gereken kurallara ilişkin hatırlatmalarda bulundu. ÇökKapanTutun kuralının bu noktada hayati önemine işaret eden Vali Epcim, öğrencileri tebrik etti.
Deprem tatbikatının ardından yangın senaryosu uygulandı. İtfaiye ekipleri tarafından deprem anında yaşanabilecek yangınlara, müdahalenin canlandırılmasıyla tatbikat sona erdi.
Deprem sırasında can güvenliğinin sağlanması amacıyla önerilen ÇökKapanTutun kuralı üç aşamadan oluşuyor. Buna göre depremin hissedildiği ilk andan itibaren vücuda isabet edebilecek etraftaki eşya ve yapı elemanlarından korunmak maksadıyla bulunulan alanda olabildiğince az yer işgal edilmesi öneriliyor. Bunun için ilk hareketin yere yakın pozisyonda ayaklar üzerine çömelme olduğu kaydediliyor. Fiziki güvenliğin sağlama alınması sonrasında bir diğer önemli hareket, bilincin açık tutulmasını sağlamak. Bunun içinde kafa bölgesinin darbelerden korunması gerekiyor. Bu noktada “Kapan” taktiğinin uygulanması gerektiği bildiriliyor. Harekete göre yüz bölgesi yere bakar konumdayken başın yukarı bakan kısmı ve ense boşluğunun el yardımıyla kapatılması ve darbelerden korunması gerektiği aktarılıyor. Son hareket ise savrulmaların önlenmesi ve hayatta kalma ihtimalinin artmasını sağlayacak “Yaşam Üçgeni” alanının tespit edilmesi. Bu hareket de sabitlenmiş eşyaların yanına çömelip destek alınmasını ve yapı bölümlerinin çökme tehlikesine karşı duvar ile eşya arasında oluşacak yaşam üçgenine sığınılmasını öngörüyor. Tüm bunlar “ÇökKapanTutun” kuralında birleşiyor ve deprem anında hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt'ta deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Bayburt'ta deprem tatbikatı
Bayburt’ta kar ve tipiden 5 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kar ve tipiden 5 köy yolu ulaşıma kapandı
Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bayburtlu kadınlar atık malzemelerden “Geri Dönüşüm Kütüphanesi” kurdu
YEREL HABERLER Bayburtlu kadınlar atık malzemelerden “Geri Dönüşüm ...
CHP heyeti Bayburt'ta
YEREL HABERLER CHP heyeti Bayburt'ta
Bayburt'ta zabıtadan fırın denetimi
YEREL HABERLER Bayburt'ta zabıtadan fırın denetimi
Bayburt’ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
Yüksek kesimlerde kar yağışı
YEREL HABERLER Yüksek kesimlerde kar yağışı
Bayburt'ta deprem haftasının bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bayburt'ta deprem haftasının bilgilendirme toplantısı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.