Bayburt AK Parti’den Ankara çıkarması

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve beraberindeki heyet, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

İl Başkanı Hacı Ali Polat’a Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.

Ankara’ya çıkarma yapan Bayburt bürokrasisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve ilgili bakanlıkların Genel müdürlerini ziyaret edip Bayburt için talepte bulundular.

İl Başkanı Hacı Ali Polat ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, Bayburt için devam eden birçok yatırıma destek sözü aldıklarını ve Cumhur ittifakı ortağı MHP’den gelen taleplerinde takipçisi olduklarını ifade ederek, Özel idare başta olmak üzere birçok yatırımın sözünü aldıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Polat, Bakan Vedat Bilgin’in Bayburt’u kısa süre içerisinde ziyaret edeceğini ve Bayburt’un kalkınması açısından önemli bir müjdeyi kendisinin vereceğini belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise Özel İdare özelinde Aydıntepe Hükümet Konağının yapımının talimatını verdiğini ve kısa sürede çalışmalara başlanacağını belirtti.

İl Başkanı Polat Yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz haftalarda Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Arpalı Belediye Başkanımız Abdurrahman Polattimur, Demirözü Belediye Başkanımız Arslan Gürer ve Özel İdare Genel Sekreterimiz Hayrettin Koçyiğit’le birlikte Ankara’da bakanlıklar nezdinde, genel müdürlükler düzeyinde Bayburt’umuzun genel sıkıntılarını genel taleplerini iletmek üzere bir düzine ziyaret gerçekleştirdik.

Bu ziyaretler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum hani bazen soruluyor?

İlk ziyaret olarak Çevre Şehircilik Bakanlığında Gümüşhaneli hemşerimiz Genel Müdürümüz Eyüp Karahan’ı ziyaret ettik belediye başkanlarımız ve özel idare genel sekreterimizle birlikte.

Kendisi Gümüşhaneli daha önce İBB’de Ağaç A.Ş genel müdürüyken de tanıyorum kendisini Bayburt’umuzun ufak tefek ihtiyaçları vardı onları kendisine aktardık, konuda anlayışla karşılaştık kendisine teşekkür ediyoruz.

Bayburt’umuza daha önce cumhur ittifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisinden ziyaret eden arkadaşlarımızın talebi olmuş onu realize olması konusunda girişimlerde bulunduk özellikle köylerimizdeki harabe binaların yıkılması konusunda özel idareye destek talep etmişler biz onun takibinde olduk.

Ayriyeten valimizin çevre bakanımızdan yine özel idaremize bir nakdî destek talebi olmuş onunda takibini yaptık onun gerçekleşmesi konusunda nasıl bir yol takip etmemiz gerektiğini kendisinden ipucu olarak aldık ve o konuda bürokratımız özel idare genel sekreterimiz notlarını aldı takibini yapacak.

“Bayburt’ta çıkarılan tarihi eserler artık şehrimizde sergilenecek”

Kültür Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan’ı ziyaret ettik. Kendisini daha önce belediye başkanlığı döneminden de tanıyoruz. Ondan da özellikle Bayburt’a kültürel destekler talep ettik, genel müdürleri onun referansı ile ziyaret ettik, devlet tiyatro genel müdürlüğünü müzeler genel müdürlüğünü görsel sanatlar genel müdürlüğünü ziyaret ettik.

Oralardan özellikle belediyelerimizin kültürel destek talepleri oldu, o konuları takip ettik, ardından Bayburt’umuzun eski kız meslek lisesi olarak hizmet veren binası takip edenler bilirler Bayburt müzesi olarak inşallah bundan sonraki süreçte işlev görecek.

Kalkınma ajansına valiliğimizin yaptığı bir proje çerçevesinde şu anda oranın restorasyon çalışmaları devam ediyor bizde o konuda müzeler genel müdüründen şunu destek olarak talep ettik, Bayburt coğrafyasında bugüne kadar çıkarılan tarihi eserler değişik müzelerde sergilenmektedir.

Kendi müzemiz kurulduğu zaman o eserlerin Bayburt müzesine nakli konusunda kendisinden destek talep ettik ve o desteği kendisinden aldık.

Bizi daire başkanına yönlendirdi ve bu müze çalışmasına nakdî destek vereceklerini belirtiler projemizi göndermek suretiyle oradan inşallah o desteği de alacağız.

Yaz aylarında temmuz aylarında büyük ihtimalle Çanakkale tırı Bayburt’a gelecek gösterilerini icra edecek tiyatro kamyonu gelecek Bayburt’a tiyatrosunu inşallah ilçelerimizde beldelerimizde sergileyecek , o konuda kendilerinden destek aldık.

“Bakan Varank’tan Dumlu ve Kavlatan Köyleri Yeşil Yol desteği talep ettik”

Milletvekilimizle birlikte sanayi ve teknoloji bakanımız Mustafa Varank’ı ziyarete gittik. Ondan daha önce değişik taleplerimiz vardı geçen sene de kendisini ziyaret etmiştim, özellikle Bayburt organize sanayi bölgesinin arıtma tesisine ihtiyacı var daha önce lokal bir arıtma tesisi yapılmış ama ihtiyacı maalesef karşılayamıyor ihtiyacı karşılayacak şekilde ve önümüzdeki perspektif koymak şekilde projemizi revize ettik sunduk o konuda kendisinden destek sözü aldık kendisine teşekkür ediyoruz.

Ayriyeten kalkınma ajansları bildiğiniz gibi sanayi ve teknoloji bakanlığına bağlıdır. Bayburt’un bağlı olduğu ajansı var birde DOKAP var o proje kanalıyla da Bayburt’umuza da destek talep ettik.

Özellikle Dumlu, Kavlatan köylerimizin yollarının asfaltlanması konusunda ve o bölümün yeşil yol çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle yapılmasını kendisinden talep ettik notlarını aldılar.

Bildiğiniz gibi daha önce ki dönemde Aydıntepe yaylasından Aydıntepe’nin içine kadar incili köyüne kadar o bölgeyi DOKAP çerçevesinde yeşil yol kapsamı içerisinde asfaltlamasını yaptırmıştık. O ilave bölümünde revize etmek suretiyle de projeyi yapılmasını kendisinden talep ettik.

Arpalı Belediyemizin Çoruh nehri üzerinde yapmayı planladığı ve kalkınma ajansına kabul ettirdiği projemiz devam ediyor o projenin devamı konusunda yardım talep ettik onu da inşallah destek olarak bize sağlayacaklar.

Mustafa bakanımıza ayriyeten, TKDK tarımsal kalkınmayı destekleme kurumu var Türkiye’nin şu an da 42 ili bu kapsamda değerlendirilmişti İPARD 1 de şimdi İPARD 2 ye geçme durumundayız.

Bayburt olarak da TKDK kapsamına alınması konusunda kendisinin bize destek olmasını talep ettik, bu konuda da desteklerini vereceklerini ifade ettiler. Ayriyeten Mustafa Varank bakanımızın Bayburtlu hemşerilerimize özel selamları var hepinize selamını iletmiş oluyorum.

“İçişleri Bakanımızdan Göçmen Geri Gönderme Merkezine destek istedik”

Aynı gün vekilimiz Fetani Battal ile birlikte ekip halinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya misafir olduk. Özellikle Soylu bakanımızın da Bayburt’a çok selamı var Bayburt’a çok yakın duruyor yakın hissediyor herkese çok selamı var.

Bayburt’un kendisinden talepleri oldu tabi, bulmuşken daha önceki il başkanları toplantımızda sayın cumhurbaşkanımızın olduğu bir programda Bayburt polis okulunun restorasyonu konusunda tadilatı konusunda yardım talep etmiştim kendisi o ihtiyacı karşılayacak bir miktarda polis okulumuza desteğini sağladı bu bağlamda kendisine teşekkürlerimizi ifade ettim.

İçişleri bakanlığımızın Bayburt'ta devam eden projeleri arasında bu göçmen geri gönderme Merkezi mevcut geçen sene imalat devam etti müteahhit fedakarlıkla işini yaptı ama bir kısım alacağı vardı bu alacağının miktarının karşılanması konusunda bakanımızdan yardım talep ettik.

Ayrıyeten proje dışında işin tam bitirebilmesi için ilave ödenek ihtiyacımızın da olduğunu ilgililerden Sayın valimiz İl Özel İdare Genel Sekreterimizden öğrendik, İç işleri bakanımıza bunu da aktarınca o talebimizi de karşılayacağını ifade ettiler ve o da inşallah bu sene içerisinde göçmen geri gönderme Merkezi bitirilecek ve hizmete alınacaktır.

“Aydıntepe Hükümet Konağı yapımı başlıyor”

Daha önce kamuoyunun bildiği İçişleri Bakanlığından talep ettiğimiz Aydıntepe Hükümet Konağı projemiz vardı bu konuda da kendisini kendisinden tekrar yardım talep ettik, bu sene İnşallah o proje başlayacak bizim yanımızda valimizi aradı ve onun temelinin atılmasını talimatı verdi ve ödeme konusunda bir sıkıntınız olmasın biz ödenek takviyesi yapacağız dedi bu sene ve bir dahaki sene İnşallah Aydıntepe hükümet konağımız da bitirilmek suretiyle hizmete alınacaktır.

Bu konuda gerçekten Süleyman Soylu bakanımızı Bayburt'a bakışı çok iyi özel Selamlarının da olduğunu da zaten sizlere iletmiş olayım.

“Hemşehrimiz Bakanımız Vedat Bilgin Bayburt’a müjdelerle gelecek”

Çarşamba günkü programınız bu kadardı perşembe günü bazı genel müdürlerimizi ziyaret ettik genel müdür yardımcılarımızı ziyaret ettik. Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgini ziyaret ettik.

Hemşerimiz olarak onu daha özel selamları var en kısa zamanda Bayburt’a gelmeyi istiyor gerçekten ama hepinizin de takip ettiği gibi yoğun bir iş yükü üzerine bakanlık görevini aldı hemen başlar başlamaz memurlarına toplu sözleşmeler, işçilerle toplu sözleşmeler ve asgari ücret asgari ücretin değerlendirilmesi sonuçlandırılması sürecini yaşadı şimdi yoğun şekilde 3600 konusunu çalışıyorlar 3600 konusunu bitirdikten sonra da inşallah kamuoyunun heyecanla beklediği EYT konusuna bakacaklarını ifade ettiler.

Bayburt'un kendisini beklediğini ifade ettik ayrıyeten kurumsal olarak da Bayburt’a yapabileceklerinin olduğunu biz Kendisine söyledik, en kısa zamanda inşallah Bakanlığın müjdesini Bayburt'a kendisi geldiği zaman inşallah ifade edecektir. Bakanımızın da inşallah Bayburt'a en kısa zamanda gelecek nisan ayında inşallah bu olacak diye ifade ettiler.

“Köy yerleşim alanlarıyla iligili ülke geneli bir çalışma yapılıyor”

Bir konu daha kısa bir konuda arz etmek isterim daha önce kamuoyuna vermiş olduğun bilgiler de bilgilendirmede temas ettiğim köy yerleşim alanlarında Yaşadığımız bir sıkıntı vardı bu konuyu ben daha önceki bir il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımıza aktarmıştım, kendileri de çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat kuruma bu konuyu tevdi ettiler, bu konuda ve mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve mesleki yönetmelikler Genel Müdürlüğü bu konuda çalışmalarını yaptılar.

Biz de çarşamba günü gittik Genel müdürle görüştük mekânsal planlama genel müdürü ile görüştük, durumun nerede olduğunu merak ettik.

Bu arada şunu da ifade edeyim bizim bu gidişimizde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u da ziyaret etmeyi planlamıştık, kendisinden randevu talep ettik ancak kamuoyunun da takip ettiği gibi covit hastalığına yakalandığı tespit edilince o randevu iptal edildi kendisiyle görüşemedik ancak kurumundan iki Genel müdürle görüşme talep ettik ve onlarla görüştük.

“Köyde yaşamak isteyenlere engel olan yapılaşma oranları için çalışma yürütüyoruz”

Eyüp Karahan'la ilgili meseleyi aktarmıştım şimdi mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile görüşmemizi içeriği hakkında bilgi vereyim bizim çok ilde olduğu gibi Bayburt'ta da köylerimiz plansız alanlardır planlı değildir mimari açıdan.

Plansız alanlar imar yönetmeliğine Tabi bu 2005 yılından itibaren de çevre düzeni planı ortaya konuldu ve çevre düzeni plan ortaya konulduktan sonra plansız alanlar imar yönetmeliği iptal edildi.

Ama bu meselenin içerisine girdiğimiz zaman görüyoruz ki yürürlükte olan çevre düzeni Planı’na göre köylerde yerleşim alanları içerisinde herhangi bir imalat yapmak Maalesef çok mümkün değil mevzuat çok uygun değil buna, bu konuyu ben işte aktarınca çalışma yaptılar çalışma sonucunda açıkça ifade edeyim; “Çevre düzeni planını iptal etmişler çünkü o planda yerleşim alanında yapılaşma oranı emsal %50 olarak uygulanıyor idi emsali yüzde 50 olması demek yapılaşmanın olması demek buraya inşaat yapma Demek, açıkçası Bunu biz ifade edince çalışma yapıldı.

Şimdi gelinen noktada şu karara varılmış çevre düzeni planı iptal edilmiş bu konu ile ilgili ve plansız alanlar imar yönetmeliğine tekrar dönülmüş o ne diyor yüzde 40 taban alanı katsayısı yüzde 40 olmak üzere iki katı yapı yapılabilir deniyor.

Bu da ne demek iki kat bina yaparsın yani 100 metrekare bir arsan olursa taban alanı katsayısı yani taks 40 olunca 40 metrekare 40 metrekare iki kattan 80 metre kare inşaat yaparsın bu da çok uygun değil uygulanabilir değil ben konunun takibi üzerinde duracağım, imkân olduğu müddetçe tekrar konuyu Bakanlığa hatta Cumhurbaşkanına aktarmaya devam edeceğim çünkü bu konu sadece Bayburt'un meselesi değil bu konu Büyükşehir olmayan bütün illerin meselesi.

Şunu ben değerlendiriyorum devlet her zaman vatandaşın önünde gitmeli devlet önce planını programını ortaya koymalı vatandaşta bu planı uygulamalı eğer siz uygulanamaz bir planı vatandaşa dayatırsanız vatandaş planı uygulamadığı gibi o zaman Kaçak imalatlarında kapısını açmış olursunuz.

O zaman siyasetçi biz olarak çözüm üretme mekânı olarak, Çözüm üretmeye odaklandığını zamanda çözüm üretemiyoruz Mevzuatı mı vatandaşın talebini mi takip edelim bunu çözmenin peşinde olacağımı şimdiden ifade etmek istiyorum.

Yani Genel Müdürle anlaşamadık Özel İdare genel sekreterimiz de yanımızda idi o konuda çözüm üretme konusunda işlemlerimiz devam ediyor.

Evet Ankara ziyaretimizde ilgili ifade ettiğim gibi 3 bakanımızı ziyaret ettik 1 bakan yardımcımızı ziyaret ettik 3 genel müdürümüz üç genel müdür yardımcımızı ziyaret ettik Bayburt’umuzun ihtiyaçlarını ilgililere üretmenin gayreti içerisinde olduk ve bundan sonraki süreçte de bunların takibi peşinde olacağımızı ifade etmek isteriz bizim derdimiz Bayburt'un kalkınması ülkemizin kalkınması, ülkemizdeki büyüme hamlesinin sekteye uğramadan devam etmesi.

Çünkü yeniden büyük bir Türkiye oluşturmanın heyecanı peşindeyiz derdi peşindeyiz AK Parti kadroları büyük Türkiye'nin derdini dert edilenlerin hareketidir Erdemliler hareketidir.

Yirmi senede bu şehir ile Şehrimize köylerimize beldelerimiz ilçelerimize hangi hizmetleri yaptığımızı Biz çok iyi biliyoruz Ve anlatmak durumundayız, anlatmaya devam edeceğiz. Her yere gitmeye çok rahatlıkla gerçekleştiriyoruz anlamamıza çıka yüzümüz Ak.

AK Parti yeniden büyük Türkiye'yi oluşturmanın hareketidir Türkiye'yi sömürü düzeninden kurtarmanın hareketidir Türkiye'yi Müslüman Türkiye yapmanın ve Ümit edilen Türkiye yapmanın derdindedir.

Türk devletleri teşkilatıyla birleştirmenin Kafkaslara uzatmanın Balkanlar'a en uzatmanın Ortadoğu’ya Orta Asya'ya Kuzey Afrika'ya el uzatmanın hareketidir ve veren el olmanın derdindeyiz Biz önce kendi işimizi yapacağız kendi sanayimizi kuracağız kuvvetleneceğiz, büyüyeceğiz ve bizden Ümit bekleyen Gönül coğrafyamıza da İnşallah el uzatmaya veren olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

