Bayburt’ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bayburt’ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 askeri personel yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Şingah Mahallesi Bayburt Çaykara kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.K. idaresindeki 42 AKS 513 plakalı otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki 34 CUP 616 plakalı otomobil ve H.Z. idaresindeki 69 T 0043 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 1 yaralı itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.