Bayburt’ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt merkeze bağlı Akçakuzu köyünde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Akçakuzu köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Resul Çeker'e ait kerpiç evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki 2 eve daha sıçradı. Olay yerine itfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken 2 katlı 3 ev kullanılamaz hale geldi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’te köyde vatandaşların yanında olarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.