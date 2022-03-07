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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kop Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak yarışları nefes kesti

İHA

Kop Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak yarışları nefes kesti

Kop Dağı Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz yıl vefat eden Kayak Antrenörü İsmail Şimşek adına kayak yarışması düzenlendi.
Sponsorların katkılarıyla düzenlenen yarışmada sporcular 5 ayrı kategoride mücadele etti. U12, U14, U16, Büyükler (16 yaş ve üzeri), ve Master (30 yaş ve üzeri) kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda Bayburt, İstanbul, Kayseri, Ankara, Bursa, Kastamonu, Gümüşhane, Erzurum, Van ve Antalya'dan toplam 115 sporcu yer aldı.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bu güzel organizasyon için herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tüm konuklara Bayburtlular adına hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Organizasyonda emeği geçenleri yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Kıyasıya geçen yarışmalarda birincilere bin 500 TL, ikincilere bin TL, üçüncülere ise 750 TL ödül ve çeşitli hediyeler verildi.
Yarışmada derece giren sporcular ise şöyle:
U12 Kızlar kategorisinde
1. Büşra Kılıçoğlu
2. Aysima vurgun
3. Esla Öner
U12 Erkekler kategorisinde
1. Esat Sirkecioğlu
2. Emir Keskin
3. Baran İzgin
U14 Kızlar kategorisinde
1. Alev Nur Taşkent
2. Tuana Özmen
3. Su Zişan Yurt
U14 Erkekler Kategorisinde
1. Kerem Yılmaz
2. Emin Başer
3. Yağız Levent Şipal
U16 Kızlar kategorisinde
1. Nehir Darel
2. Arzu Yazıcıoğlu
3. Sevil Erişen
U16 Erkekler kategorisinde
1. Erim Tüfekçi
2. Emirhan Bal
3. Ahmet Eren Tosun
Büyük Kadınlar kategorisinde
1. Sıla Kara
2. Defne Akgerman
3. Eda Şamgül
Büyük Erkekler kategorisinde
1. Yusuf Koç
2. Gürkan Kovar
3. Mahmut Kazanç
Master Kadınlar kategorisinde
1. Elanur Yalçınkaya
2. Şehnaz Tüfekçi
3. Zeynep Taşkent
Master Erkekler kategorisinde
1. Murat Kaptan
2. Halit Gider
3.Evren Şimşek
Tüm Kategorilerde Pistin En İyi Erkek Sporcusu
1. Yusuf Koç
2. Gürkan Kovar
3. Mahmut Kazanç
Tüm Kategorilerde Pistin En İyi kadın Sporcusu
1. Sıla Kara
2. Alevnur Taşkent
3. Defne Akgerman
Organizasyona Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, Gençlik Spor İl Müdürü Adem Köse, Kültür Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu ve kayakçılar katıldı.

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