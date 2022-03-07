Üniversite öğrencileri Sporfest ile coştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri Sporfest ile coştu

İHA

Bayburt'ta Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Toplulukları tarafından ilk defa düzenlenen festival "Sporfest" renkli görüntülere sahne oldu.

Üniversite öğrencileri Sporfest ile coştu

Bayburt’ta Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Toplulukları tarafından ilk defa düzenlenen festival "Sporfest" renkli görüntülere sahne oldu.
Bayburt Üniversitesinde spor, müzik ve eğlenceyi bir arada tutan bir festival düzenlendi. Öğrenciler arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla ilk defa düzenlenen Sporfest, Bâberti Külliyesi Açık Amfi alanında yapıldı.
Yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen festival kapsamında halk oyunları gösterisi, zumba gösterisi, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar ve müzik eğlence etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında ayrıca katılımcılara, sucuk ekmek ve içecek ikramı da yapıldı.
Festivalde öğrencilerle birlikte zaman geçiren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, gençliğin enerjisinin festival ruhuna yansıdığına tanıklık ettiklerini söyledi. Festivali yapma amaçlarının salgın sürecinin olumsuz etkilerini en aza indirmek, yoğun ders temposuyla uğraşan öğrencilerin aynı zamanda stres atmasını sağlamak olduğunu kaydetti.
Öğrenci topluluklarını çok önemsediklerini belirten Rektör Türkmen, “Öğrencilerimizin sosyal hareketliliklerini ve etkileşimlerini artırmak bizler için oldukça önemli. Bu kapsamda öğrenci topluluklarımızı ve faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin özellikle topluluk çatısı altında gerçekleştirdikleri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmaları da oldukça önemli. Bu kapsamda, üniversitemizde zengin bir sosyal etkileşim oluşturabilmek adına bu tür faaliyetlerimize bahar dönemi boyunca devam edeceğiz. Bu dönemde öğrencilerimizle birlikte planladığımız etkinliklerimizin bir tarafında eğlence içerikli faaliyetler olduğu gibi diğer bir tarafında ise öğrencilerimizin kişisel ve mesleki anlamda kendilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler de yer alıyor.” dedi.
Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerin üniversiteye değer kattığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Türkmen; festivalin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencileri ve destek olan akademik ve idari personelleri tebrik etti.
Unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirten öğrenciler ise festivalden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kop Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Kop Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak yarışları ...
Bayburt’ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bayburt’ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale ...
Bayburt’ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bayburt AK Parti’den Ankara çıkarması
YEREL HABERLER Bayburt AK Parti’den Ankara çıkarması
Bayburt’ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta deprem anı ve tahliye tatbikatı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.