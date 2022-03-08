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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Tomar göreve başladı

İHA

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Tomar göreve başladı

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ataması Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon birimine yapılan Cengiz Karakaşoğlu’nun yerine atanan Ahmet Hakan Tomar, Bayburt’ta görev başı yaptı.
Bayburt’ta mesaiye başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, şu açıklamada bulundu:
“Bakanımızın takdir ve tensipleriyle 07.03.2022 tarihinde Bayburt İl Millî Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış bulunuyorum. Her şeyden önce köklü tarihi, kültürü ve güçlü insanıyla ülkemizin kadim şehri Bayburt'a hizmet edecek olmanın heyecanını, bahtiyarlığını ve kıvancını yaşıyor; bizlere böylesine değerli bir vazifeyi emanet eden Millî Eğitim Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum.
Bizlerden önce bu şehre ve bu şehrin aziz insanlarına, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden kıymetli yönetici ve eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Bayburt'un eğitim yöneticisi olmak; görevimi siz kıymetli yönetici, öğretmen, öğrenci ve Bayburtlular ile yürütmek; benim için bir gurur ve onur vesilesidir.”

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