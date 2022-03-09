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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

İHA

Bayburt’ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

Bayburt'ta gece yarısı başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor.
Kenti beyaza bürüyen kar yağışının ardından, sıcak hava yerini soğuk havaya bıraktı. Kara kışın yeniden kapıya dayandığı Bayburt'ta vatandaşlar 'koca karı fırtınalarının' yaşandığını dile getirdiler.
Mart ayının ortalarına doğru şiddetli fırtınaların olduğunu, daha sonrasında fırtınanın yerini güneşli havaya bıraktığını dile getiren Bayburtlular, bu havalara 'koca karı fırtınaları' dediklerini belirttiler. İşe gitmek için yola çıktığını söyleyen Zeynep Çakmak isimli vatandaş ise, lapa lapa yağan kar yağışını görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.
Eskilerin "Mart'ın 15'i gelmeden kış çıkmazmış" sözünü hatırlatan Çakmak, "Şubat ayının soğuklarını yaşarken geçtiğimiz hafta inanılmaz sıcak havalar yaşadık. Bugün sabah ise karla uyandık sanki Aralık ayındaymışız gibi kara kış yaşıyoruz. Eskilerin, büyüklerin bir tabiri vardır Mart ayının 15'i gelmeden, kış çıkmazmış diye bugün biz onu yaşıyoruz Bayburt'ta. Bir tarafından karın güzelliğiyle, bir taraftan da mevsimin getirdiği hoşlukları beraberinde yaşıyoruz. Memleketimizin güzelliği bunlar" diye konuştu.

“Meteorolojiden yoğun kar uyarısı”
Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Konya'da yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi'nde ise Konya'da, çarşamba gününden cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Sürücülerin, başta KonyaAntalya kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Akdeniz Bölgesi'nde de Antalya'nın doğusunda çarşambadan cuma gününün ilk saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, perşembe günü kar yağışının zamanla 500 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlar, yoğun kar yağışının oluşturacağı buzlanma, don ve çığ ile sağanağın neden olacağı su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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