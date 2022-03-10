Karadeniz'de 5 ilde eğitime kar engeli

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Mıurat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) KARADENİZ Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop ve Samsun'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop ve Samsun'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2022-03-10 21:44:04



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