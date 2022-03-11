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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta eğitime kar tatili Tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı

İHA

Bayburt'ta devam eden kar yağışı dolayısıyla 11 mart 2022 cuma günü de okullar tatil edildi. Tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı.

Bayburt’ta eğitime kar tatili Tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı

Bayburt’ta devam eden kar yağışı dolayısıyla 11 mart 2022 cuma günü de okullar tatil edildi. Tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı.
Geçtiğimiz çarşamba günü öğleden sonra başlayan perşembe günüde devam eden kar tatili cuma günü içinde uzatıldı. Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 11.03.2022 cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.
“Tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı”
Bayburt'ta 3 gündür devam eden aralıksız kar yağışının ardından her yer beyaza büründü. Yoğun kar yağışıyla birlikte okullarda geçici süre eğitim ve öğretime ara verildi. Okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklar kendilerini park ve bahçelere attı. Karın keyfini kartopu oynayıp, kardan adam yaparak ve poşetle kayarak çıkaran çocuklar eğlenceli vakit geçirdiklerini söylediler.
Soğuk havaya aldırış etmeden, eğlendiğini söyleyen 9 yaşındaki Merve Dumlupınar, kar tatilinin daha uzun sürmesini istedi. Okulların tatil olmasını fırsat bilerek kendisini dışarı attığını belirten 11 yaşındaki Melike Dumlupınar, "Okullar kar nedeniyle tatil olduğu için biz de kendimizi dışarıya attık ve eğlenceli vakit geçiriyoruz. Kardan adam yaptık, kartopu oynadık, poşetlerle kaydık çok eğleniyoruz" dedi.
'Kardan adam yapalım burnuna havuç takalım' şarkısı eşliğinde kardan adam yapan çocuklar daha sonra kartopu oynayarak, poşetle kaydılar. Karın keyfini doyasıya yaşayan çocuklar annelerinin eve çağırmasıyla birlikte yaptıkları kardan adamla vedalaşarak evin yolunu tuttular.

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