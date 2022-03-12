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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara’ya tayin olunan Karakaşoğlu için veda yemeği düzenlendi

İHA

Ankara’ya tayin olunan Karakaşoğlu için veda yemeği düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen Cengiz Karakaşoğlu için veda yemeği düzenlendi.
Vali Cüneyt Epcim’in ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, kamu kurumlarının temsilcileri ve Karakaşoğlu’nun mesai arkadaşları katıldı.
Vali Epcim, yemeğin ardından yaptığı konuşmada yaklaşık dört yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunan Karakaşoğlu’na hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.
Dört yıllık görev süresinin ardından Bayburt’a veda eden Cengiz Karakaşoğlu da Bayburt’ta doğup büyüdüğünü ve Bayburt’a hizmet etme şerefine nail olduğunu söyledi.
Veda yemeğine katılan İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat da söz alarak Karakaşoğlu’na teşekkürlerini ifade etti.
Veda yemeği Karakaşoğlu’na hizmetleri anısına Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile katılımcıların takdimleriyle sona erdi.

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