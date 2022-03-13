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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’u temsil edecek halk oyunları ekipleri belli oldu

İHA

Bayburt’u temsil edecek halk oyunları ekipleri belli oldu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Bayburt Halk Oyunları İl Yarışması sonuçlandı.
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen yarışmada il dışındaki ulusal yarışmalarda Bayburt’u temsil edecek 4 bar ekibi belirlendi.
Yarışmada miniklerde Barış Dörtkol’un eğitmeni olduğu Bayburt Halk Eğitim Merkezi Folklor Kurumu ve Gençlik Spor Kulübü, yıldızlarda ise Ahmet Kocanumanoğlu’nun eğitmeni olduğu Bayburt Ortaokulu Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü, gençler ve büyüklerde ise yine Ahmet Kocanumanoğlu’nun eğitmeni olduğu Bayburt Halk Eğitim Merkezi Folklor Kurumu ve Gençlik Spor Kulübü ekipleri il dışındaki yarışmalarda Bayburt’u temsil etmeye hak kazandı.
Seyircilerin davul zurna eşliğinde coşkulu dakikalar yaşadığı yarışmalarda oyunlarını sergileyen ekiplerin, kupaları ve madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.
Yarışmalar sonunda dereceye giren ekiplerin kupaları ve madalyaları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve protokol üyelerince takdim edildi.
Başkan Pekmezci, kulüplere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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