Bayburt buz kesti, aç kalan güvercinler pencerelerin önüne bırakılan yemlere akın etti

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kardan kapanan 19 köy yolu ulaşıma yeniden açılırken aç kalan güvercinler pencerelerin önüne bırakılan yemlerden yemek için akın etti. Gece soğuk havada havaya serpilen kaynar su yere düşmeden buz oldu.

Baharı beklerken mart ayının ortasında kara kışın yaşandığı Bayburt’ta kar ve tipiden kapanan 19 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı. Yüksek rakımlı Bayburt Gümüşhane güzergâhındaki Vauk Dağı ve Bayburt Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Dağında zaman zaman sürgünden dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.

Kar ve soğuk hava insanlar kadar kuşları da olumsuz yönde etkiliyor. Bir vatandaşın penceresinin önüne döktüğü bulgur güvercinlerin sabah kahvaltısı oldu. Pencerenin önüne bırakılan bulgurdan yemeye çalışan güvercinler adeta birbirleriyle yarıştı. Bu anlar kamera yansıdı.

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